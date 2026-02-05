Stabwechsel an der Eicheder Seitenlinie mit Ansage Sascha Steinfeldt übernimmt von Paul Kujawski von Ismail Yesilyurt · Heute, 23:17 Uhr · 0 Leser

Sascha Steinfeldt (Co-Trainer SV Eichede) – zukünftig Cheftrainer. – Foto: SV Eichede

Beim Oberligisten SV Eichede gibt es zur Saison 2026/27 einen Wechsel auf der Kommandobrücke. Co-Trainer Sascha Steinfeldt übernimmt im Sommer den Posten des Cheftrainers und löst damit Paul Kujawski ab. Ein Wechsel, der weniger nach Umbruch klingt als nach einer sauber geplanten Übergabe. Ein Wechsel mit ruhiger Hand statt eines großen Schnitts.

Paul Kujawski: Kontinuität, Struktur und Entwicklung Paul Kujawski verlässt den SV Eichede nach vier Jahren als Cheftrainer und insgesamt zehn Jahren im Verein. In dieser Zeit stand er für klare Abläufe, intensive Trainingsarbeit und eine deutliche sportliche Handschrift. Unter seiner Führung entwickelte sich die Mannschaft kontinuierlich weiter, Spieler wurden besser, der SVE stabil und zu einem Spitzenteam. Einem Aushängeschild im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein.

Trainer Paul Kujawski (Eichede). – Foto: Olaf Wegerich

Die Entscheidung zur Trennung ist in Gesprächen zwischen Sportlicher Leitung, Vorstand und Trainer gereift – in großer gegenseitiger Wertschätzung. Kujawski hinterlässt keinen Scherbenhaufen, sondern ein geordnetes Fundament. Genau das ist oft das größte Kompliment an einen Trainer.

Das weiß auch der 1. Vorsitzende Olaf Gehrken: „Wir bedanken uns bei Paul Kujawski für sein Engagement in den vergangenen zehn Jahren. Er ist ein Vorbild an intensiver Trainingsarbeit, klarer taktischer Prinzipien und strukturierter Mannschaftsführung. Seine Fähigkeit, Spieler zu entwickeln und zu einer erfolgreichen Mannschaft zu verbinden, ist beeindruckend und entspricht voll und ganz der Philosophie unseres Vereins. Ein vertrauensvolles Miteinander und persönlicher Austausch werden auch nach Beendigung der Zusammenarbeit weiter Bestand haben.“ Sascha Steinfeldt: vom Co-Trainer zur logischen Lösung Der neue Cheftrainer ist im Verein aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit bestens bekannt. Der 34-jährige B-Lizenz-Inhaber ist seit 2022 Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft und seit insgesamt acht Jahren als Trainer im Verein tätig.

Sascha Steinfeldt (re., SV Eichede) aktiv auf dem Feld gegen Rezan Acer (Inter Türkspor Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt