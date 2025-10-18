Stabilität zurückgewonnen – jetzt wartet ein unangenehmer Gegner

Die U23 des SV Meppen geht mit Selbstvertrauen in den elften Spieltag der Oberliga Niedersachsen. Nach den überzeugenden Siegen gegen Lupo Martini Wolfsburg (2:0) und den SC Spelle-Venhaus (3:1) gastiert das Team von Trainer Carsten Stammermann am Sonntag (19. Oktober, 15 Uhr) beim Lüneburger SK Hansa. Die Gastgeber stehen als Aufsteiger aktuell auf Platz 12, sind aber insbesondere im eigenen Stadion schwer zu bespielen.

Die Bilanz der Lüneburger unterstreicht ihre Gefährlichkeit auf heimischem Platz. Nur ein einziges Heimspiel ging bislang verloren – ausgerechnet gegen den Tabellenführer Atlas Delmenhorst. Ansonsten präsentierte sich das Team kompakt, zielstrebig und effektiv. Zuletzt gewann der LSK mit 2:0 beim TSV Wetschen, unter anderem dank eines frühen Treffers von Tomek Pauer. Auch die Mentalität stimmt: Marian Kunze traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung.

Auf Seiten des SV Meppen II hat sich die Lage nach dem holprigen Saisonstart merklich beruhigt. Die „Zwote“ steht mit 17 Punkten auf Rang sechs, punktgleich mit dem Heeslinger SC. Die Defensive zeigte sich zuletzt deutlich stabiler, im Spiel nach vorne wurden klare Fortschritte erkennbar. Gegen Spelle überzeugten vor allem Paul Kassens und Michael Klaß, der mit seinem Treffer zum 3:1 in der Schlussphase den Deckel draufmachte.

Trainer Carsten Stammermann dürfte auf Kontinuität setzen und das Vertrauen in jene Spieler erneuern, die sich zuletzt bewährt haben. Auch taktisch ist ein disziplinierter, laufintensiver Ansatz zu erwarten – das Ziel: Kontrolle über das Zentrum und schnelles Umschaltspiel.

Ein Sieg beim LSK Hansa würde Meppen II nicht nur weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren, sondern auch den Anschluss an das Spitzenquartett sichern. Angesichts der engen Tabellensituation – zwischen Rang drei und sieben liegen aktuell nur drei Punkte – ist jede Partie in dieser Phase der Saison richtungsweisend.