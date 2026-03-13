Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Stabilität soll Eschenburgs Schlüssel sein
Teaser GL GI/MR: +++ Nach dem Sieg gegen Waldsolms steht die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga vor einer herausfordernden Partie beim FSV Cappel. Trainer Weber setzt auf Kompaktheit +++
Eschenburg. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms am vergangenen Wochenende – dem ersten Dreier der SG Eschenburg in der Restrunde – wartet auf das Team von Trainer Yannick Weber nun die nächste Aufgabe im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert das Team aus dem Lahn-Dill-Kreis beim Tabellensiebten FSV Cappel.