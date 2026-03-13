Stabilität soll Eschenburgs Schlüssel sein

Hütete zuletzt beim 2:1 bei der SG Waldsolms das Tor der SG Eschenburg: Michel Müller. (Archivfoto) © Nick Fingerhut

Eschenburg. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms am vergangenen Wochenende – dem ersten Dreier der SG Eschenburg in der Restrunde – wartet auf das Team von Trainer Yannick Weber nun die nächste Aufgabe im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert das Team aus dem Lahn-Dill-Kreis beim Tabellensiebten FSV Cappel.