 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Stabilität soll Eschenburgs Schlüssel sein

Teaser GL GI/MR: +++ Nach dem Sieg gegen Waldsolms steht die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga vor einer herausfordernden Partie beim FSV Cappel. Trainer Weber setzt auf Kompaktheit +++

von Redaktion · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Hütete zuletzt beim 2:1 bei der SG Waldsolms das Tor der SG Eschenburg: Michel Müller. (Archivfoto) © Nick Fingerhut
Hütete zuletzt beim 2:1 bei der SG Waldsolms das Tor der SG Eschenburg: Michel Müller. (Archivfoto) © Nick Fingerhut

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Eschenburg. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms am vergangenen Wochenende – dem ersten Dreier der SG Eschenburg in der Restrunde – wartet auf das Team von Trainer Yannick Weber nun die nächste Aufgabe im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert das Team aus dem Lahn-Dill-Kreis beim Tabellensiebten FSV Cappel.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.