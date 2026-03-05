Stabilität im Trainerteam: Thale verlängert bei Schwarz-Weiß Varenrode

v.l. Trainer Thale und Fußballobmann Lambers – Foto: Manuel Lambers

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden: Oliver Thale wird auch in der kommenden Saison Teil des Trainerteams bleiben und gemeinsam mit Florian Höving in sein zweites Jahr gehen.

Die Zusammenarbeit der beiden Trainer basiert auf einer langen gemeinsamen Vergangenheit. Bereits für die Jugendabteilung standen Thale und Höving zusammen an der Seitenlinie des SC Spelle-Venhaus und entwickelten früh ein starkes Verständnis füreinander.

Diese eingespielte Konstellation zeigt sich auch heute im Trainings- und Spielbetrieb. Für die Verantwortlichen im Verein war daher schnell klar, dass Oliver unbedingt weiterhin Teil des schwarz-weißen Weges bleiben soll.