Stabilität im Trainerteam: Thale verlängert bei Schwarz-Weiß Varenrode

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden: Oliver Thale wird auch in der kommenden Saison Teil des Trainerteams bleiben und gemeinsam mit Florian Höving in sein zweites Jahr gehen.
Die Zusammenarbeit der beiden Trainer basiert auf einer langen gemeinsamen Vergangenheit. Bereits für die Jugendabteilung standen Thale und Höving zusammen an der Seitenlinie des SC Spelle-Venhaus und entwickelten früh ein starkes Verständnis füreinander.
Diese eingespielte Konstellation zeigt sich auch heute im Trainings- und Spielbetrieb. Für die Verantwortlichen im Verein war daher schnell klar, dass Oliver unbedingt weiterhin Teil des schwarz-weißen Weges bleiben soll.
Der Übergang vom aktiven Spieler zum Trainer ist ihm mit seiner ruhigen, bodenständigen und teamorientierten Art hervorragend gelungen. In der Mannschaft genießt Oliver großes Vertrauen, ist sehr beliebt und längst ein fester Bestandteil der 1. Mannschaft.
Wir freuen uns riesig, dass du weiterhin Teil unserer Reise bist, Oli! 🖤🤍
Auf eine erfolgreiche und gemeinsame Zukunft!