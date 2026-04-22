Stabilität im Fokus

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der SSV Sand treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit erkennbarer Konsequenz voran und hat zwei weitere wichtige Verlängerungen vermeldet: Pierre Bata und Sebastian Löcke bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Nach den bereits bekanntgegebenen Zusagen von Johannes Lautenschläger, Edmund Borgardt und Torben Nickel verdichtet sich damit das Bild einer Mannschaft, deren Gerüst bewusst zusammengehalten werden soll.

Der Schwerpunkt liegt diesmal jedoch klar auf Bata und Löcke. In seiner Mitteilung zeichnet der Verein das Bild zweier Spieler, die weniger durch große Inszenierung als durch Verlässlichkeit, Widerstandskraft und Führungsstärke geprägt sind. Sie seien diejenigen, die „alles reinwerfen“, in Drucksituationen dagegenhalten, aufräumen und immer wieder aufstehen. Der SSV beschreibt damit zwei Akteure, die für einen geradlinigen, robusten und mannschaftsdienlichen Fußball stehen.

Gerade dieser Ton unterstreicht den Stellenwert der beiden für das Innenleben der Mannschaft. Bata und Löcke werden nicht nur als Defensivkräfte, sondern ausdrücklich als Leader beschrieben – als Spieler also, die Verantwortung übernehmen, Ruhe bewahren und vorangehen, ohne das Rampenlicht zu suchen. Aus Sicht des Vereins reicht ihr Einfluss damit über die reine Abwehrarbeit hinaus: Mit ihnen stehe nicht nur die Defensive, sondern „die ganze Mannschaft“.