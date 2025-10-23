Stabilität als Startsignal

Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hat turbulente Tage hinter sich. Nach acht Spieltagen trennte sich der Oberliga-Aufsteiger vom bisherigen Cheftrainer André Thüne, um „einen neuen Impuls“ zu setzen. Diesen soll nun Benedikt Seipel geben – ein Fußballfachmann mit klarer Idee und analytischem Blick. Gleich in seinem ersten Spiel als verantwortlicher Coach durfte er sich über einen Teilerfolg freuen: Beim 0:0 gegen den Bischofswerdaer FV blieb der SC erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.
FuPa Thüringen: Wie war dein erstes Heimspiel als verantwortlicher Trainer? Bist du mit dem Punktgewinn zufrieden?
Benedikt Seipel: Es war alles in allem schön, wieder an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Nach ein paar Monaten Pause kann da als Fußballer und Trainer schon eine gewisse Sehnsucht aufkommen. Grundsätzlich bin ich, wenn es um Spiele meiner Mannschaften geht, selten zufrieden – das gilt übrigens auch für meine eigene Arbeit. Es gibt immer etwas zu verbessern.
Dennoch war ich nicht unzufrieden. Wir hatten in den acht Spielen zuvor im Schnitt 2,5 Gegentore kassiert – da wollten wir den Hebel ansetzen. Mit dem 0:0 ist uns das gelungen. Natürlich hätten wir gern gewonnen, aber das erste Zu-Null-Spiel der Saison werten wir gemeinsam definitiv als Erfolg.
FuPa Thüringen: Wie lief deine erste Woche beim SC? Welche Impulse konntest du im Training setzen?
Bene Seipel: Die Woche war geprägt von vielen Eindrücken. Für mich galt es zunächst, das Umfeld kennenzulernen, Gespräche zu führen und gleichzeitig den Fokus auf die Arbeit mit der Mannschaft zu legen. Der Schwerpunkt lag klar im Spiel gegen den Ball. Wir haben etwas an der Grundordnung verändert, das Kettenverhalten geschult und uns auf kompaktes Verteidigen konzentriert.
FuPa Thüringen: Wie hat die Mannschaft auf den Trainerwechsel reagiert?
Bene Seipel: Die Mannschaft wirkte gefasst. Wirklich beurteilen kann man das aber schwer, da jeder Spieler anders mit so einer Situation umgeht. Fakt ist: Es ist nie angenehm, wenn ein Trainer – oder in meinem Fall ein Kollege – freigestellt wird. Ich kenne diese Lage sowohl als Spieler als auch als Trainer. Da das nächste Spiel aber schnell anstand, war es unsere Aufgabe, den Blick nach vorn zu richten.
Am Ende geht es immer um die Frage: Was kann ich selbst beeinflussen? Als Spieler ist das die Leistung im Training und am Spieltag, als Trainer die tägliche Arbeit auf dem Platz. Alles andere liegt in der Vergangenheit.
FuPa Thüringen: Wo setzt du aktuell an? Welche Schwachstellen hast du erkannt?
Bene Seipel: Wie gesagt, die Priorität lag zuletzt auf unserer defensiven Stabilität. Wenn wir es schaffen, dauerhaft kompakt zu stehen, wird es perspektivisch darum gehen, auch offensiv wieder mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.
FuPa Thüringen: Was stimmt dich optimistisch, dass Heiligenstadt bald den ersten Oberliga-Sieg feiern darf?
Bene Seipel: Ich habe kürzlich das Bild einer Bergbesteigung bemüht. Die Spieler haben sich mit dem Landesmeistertitel bereits auf den Weg gemacht und dabei eine tolle Leistung gezeigt. Der Gipfel ist der Klassenerhalt in der Oberliga. Das „Zu-Null-Spiel“ gegen Bischofswerda war ein Etappenziel – aber die Luft wird nun dünner, der Weg steiler.
Wir werden weiter Widerständen trotzen müssen und an unsere Grenzen gehen. Was mich optimistisch stimmt, ist die Einstellung der Jungs. Ich sehe sie im Training: Sie sind offen für Neues, ziehen an den Ketten und geben ihr Bestes. Das ist eine gute Grundlage. Wir sind auf dem Weg – und wollen in den nächsten Wochen weiter nach oben klettern.