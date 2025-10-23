Erstmals an der Seitenlinie zum Teilerfolg: Benedikt Seipel beim 1. SC 1911 Heiligenstadt. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Stabilität als Startsignal „Das erste Zu-Null-Spiel war ein Etappenziel" – Benedikt Seipel über seinen Einstand als Trainer des 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hat turbulente Tage hinter sich. Nach acht Spieltagen trennte sich der Oberliga-Aufsteiger vom bisherigen Cheftrainer André Thüne, um „einen neuen Impuls“ zu setzen. Diesen soll nun Benedikt Seipel geben – ein Fußballfachmann mit klarer Idee und analytischem Blick. Gleich in seinem ersten Spiel als verantwortlicher Coach durfte er sich über einen Teilerfolg freuen: Beim 0:0 gegen den Bischofswerdaer FV blieb der SC erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

Im Interview spricht der neue Cheftrainer über seinen Einstand, erste Trainingsschwerpunkte, die Reaktion der Mannschaft auf den Umbruch – und warum er den Klassenerhalt mit einer Bergbesteigung vergleicht. FuPa Thüringen: Wie war dein erstes Heimspiel als verantwortlicher Trainer? Bist du mit dem Punktgewinn zufrieden?

Benedikt Seipel: Es war alles in allem schön, wieder an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Nach ein paar Monaten Pause kann da als Fußballer und Trainer schon eine gewisse Sehnsucht aufkommen. Grundsätzlich bin ich, wenn es um Spiele meiner Mannschaften geht, selten zufrieden – das gilt übrigens auch für meine eigene Arbeit. Es gibt immer etwas zu verbessern.

Dennoch war ich nicht unzufrieden. Wir hatten in den acht Spielen zuvor im Schnitt 2,5 Gegentore kassiert – da wollten wir den Hebel ansetzen. Mit dem 0:0 ist uns das gelungen. Natürlich hätten wir gern gewonnen, aber das erste Zu-Null-Spiel der Saison werten wir gemeinsam definitiv als Erfolg.

FuPa Thüringen: Wie lief deine erste Woche beim SC? Welche Impulse konntest du im Training setzen?

Bene Seipel: Die Woche war geprägt von vielen Eindrücken. Für mich galt es zunächst, das Umfeld kennenzulernen, Gespräche zu führen und gleichzeitig den Fokus auf die Arbeit mit der Mannschaft zu legen. Der Schwerpunkt lag klar im Spiel gegen den Ball. Wir haben etwas an der Grundordnung verändert, das Kettenverhalten geschult und uns auf kompaktes Verteidigen konzentriert. FuPa Thüringen: Wie hat die Mannschaft auf den Trainerwechsel reagiert?

Bene Seipel: Die Mannschaft wirkte gefasst. Wirklich beurteilen kann man das aber schwer, da jeder Spieler anders mit so einer Situation umgeht. Fakt ist: Es ist nie angenehm, wenn ein Trainer – oder in meinem Fall ein Kollege – freigestellt wird. Ich kenne diese Lage sowohl als Spieler als auch als Trainer. Da das nächste Spiel aber schnell anstand, war es unsere Aufgabe, den Blick nach vorn zu richten.

Am Ende geht es immer um die Frage: Was kann ich selbst beeinflussen? Als Spieler ist das die Leistung im Training und am Spieltag, als Trainer die tägliche Arbeit auf dem Platz. Alles andere liegt in der Vergangenheit.