Stabilität als Erfolgsfaktor bei Olympia Uelsen

Klare Strukturen und neue Impulse

Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2025/26 prägt Hendriks die Mannschaft mit einer klaren sportlichen Linie. Eine moderne Trainingsphilosophie, strukturierte Abläufe und gezielte Impulse haben dem Team zusätzliche Stabilität verliehen. Besonders in einer Phase personeller Engpässe erwies sich dieser Ansatz als entscheidend.

Trotz einer zeitweise angespannten Personalsituation gelang es dem Trainerteam, aus dem Kader eine geschlossene und leistungsbereite Einheit zu formen. Teamgeist, Einsatzwillen und mannschaftliche Geschlossenheit entwickelten sich zu zentralen Stärken der Uelsenerinnen und spiegeln sich regelmäßig in den Auftritten auf dem Platz wider.