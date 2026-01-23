Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Stabilität als Erfolgsfaktor bei Olympia Uelsen
Trainerverlängerung und sportliche Entwicklung in der Frauen-Landesliga
Der SV Olympia Uelsen setzt bei seiner 1. Frauenmannschaft weiterhin auf Kontinuität. Trainer Mathias Hendriks hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit auch über die laufende Saison hinaus in der Verantwortung. Der Verein unterstreicht damit den eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Entwicklung.
Klare Strukturen und neue Impulse
Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2025/26 prägt Hendriks die Mannschaft mit einer klaren sportlichen Linie. Eine moderne Trainingsphilosophie, strukturierte Abläufe und gezielte Impulse haben dem Team zusätzliche Stabilität verliehen. Besonders in einer Phase personeller Engpässe erwies sich dieser Ansatz als entscheidend.
Trotz einer zeitweise angespannten Personalsituation gelang es dem Trainerteam, aus dem Kader eine geschlossene und leistungsbereite Einheit zu formen. Teamgeist, Einsatzwillen und mannschaftliche Geschlossenheit entwickelten sich zu zentralen Stärken der Uelsenerinnen und spiegeln sich regelmäßig in den Auftritten auf dem Platz wider.
Solide Ausgangslage in der Landesliga
Sportlich steht die 1. Frauenmannschaft des SV Olympia Uelsen derzeit auf einem stabilen sechsten Tabellenplatz in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Diese Position bestätigt die positive Entwicklung und verschafft dem Team eine solide Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf.
Das gemeinsame Ziel von Mannschaft und Trainerteam ist klar formuliert: Am Saisonende soll ein gesicherter einstelliger Tabellenplatz zu Buche stehen. Mit personeller Stabilität auf der Trainerposition und einer gewachsenen mannschaftlichen Basis sieht sich Olympia Uelsen dafür gut gerüstet.