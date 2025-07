Stabilisiert, aber ausbaufähig

„Bis auf den Anfang und das Ende der Saison: zufrieden“, fasst Wall die zurückliegende Runde nüchtern zusammen. Insbesondere ein personeller Umschwung hatte positiven Einfluss auf die sportliche Entwicklung. „Die Mannschaft hat sich vor allem dank einiger Rückkehrer, die im Spätsommer und Herbst 2024 den Weg zurück nach Sandershausen fanden, stabilisiert und blieb in der Folge mehrere Spieltage am Stück ungeschlagen.“ Ausschlaggebend für das letztlich verpasste bessere Abschneiden sei eine zunehmende Verletztenmisere gewesen: „Ohne das seit Frühjahr immer größer werdende Verletzungspech wäre eine bessere Endplatzierung als Rang sieben allemal möglich gewesen.“

Saisonauftakt mit Turniercharakter

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist bereits im Gange. Trainingsauftakt war am 24. Juni. Einen besonderen Rahmen erhält die neue Saison mit der offiziellen Eröffnung am 13. Juli auf dem heimischen Sportgelände. „Highlight ist die Saisoneröffnung, die mit einem Juxturnier von Mixed Teams der TSG-Senioren und -Junioren beginnt und am Mittag auch ein Testspiel der TSG II gegen TuSpo Waldau beinhalten wird“, so Wall.