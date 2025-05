Stabilisator bleibt an Bord

Der SV Meppen treibt seine Kaderplanung mit Blick auf die kommende Saison weiter voran und hat einen wichtigen Baustein der Defensive langfristig gebunden: Innenverteidiger Luis Sprekelmeyer hat seinen Vertrag bei den Emsländern verlängert und bleibt damit auch in der Spielzeit 2025/26 Teil der Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann.

Sprekelmeyer, der im Sommer 2023 aus der U23 von Arminia Bielefeld nach Meppen gewechselt war, hat sich in nur zwei Jahren zu einem festen Bestandteil der Innenverteidigung entwickelt. Der 1,87 Meter große Abwehrspieler absolvierte bislang 53 Pflichtspiele für den SVM, erzielte dabei vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Neben seiner Zweikampfstärke und Präsenz im Luftduell überzeugte er auch durch seine Spielintelligenz und Konstanz.

Vertragsverlängerung als strategisches Signal

Die Verlängerung mit Sprekelmeyer steht exemplarisch für den eingeschlagenen Weg des SV Meppen, auf junge, entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive und Charakter zu setzen. In einer Saison, die durch einen spürbaren Aufschwung in der Rückrunde geprägt war, hatte der Defensivspieler maßgeblichen Anteil an der neuen Stabilität im Spiel der Emsländer.