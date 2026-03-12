Stabiler Gegner aus dem Tabellenmittelfeld

Besonders auffällig ist die defensive Stabilität der Rheinländer. Mit bislang 36 Gegentreffern stellt Viktoria eine der besseren Defensivreihen der Liga und liegt in dieser Statistik im oberen Bereich des Wettbewerbs. In den vergangenen beiden Partien blieb die Mannschaft allerdings ohne Punktgewinn und unterlag sowohl dem TSV 1860 München (0:1) als auch dem VfL Osnabrück (0:2). Zuvor gelangen ein Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II sowie ein Auswärtserfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim II.

Die Gäste aus Köln reisen als Tabellenzehnter an. Mit 38 Punkten und einem Torverhältnis von 38:36 bewegt sich das Team von Trainer Marian Wilhelm im gesicherten Mittelfeld der Liga. Für Viktoria ist es bereits die siebte Spielzeit in Folge in der 3. Liga. Die bislang beste Platzierung gelang in der vergangenen Saison mit Rang sechs.

In der Fremde präsentiert sich Viktoria bislang weniger konstant. Aus 13 Auswärtsspielen holte das Team 14 Punkte und rangiert damit im unteren Bereich der Auswärtstabelle.

Im Winter verlor Viktoria zudem ihren bis dahin treffsichersten Angreifer. Lex-Tyger Lobinger, der im Hinspiel gegen Havelse noch getroffen hatte, wechselte zum MSV Duisburg. Aktuell ist David Otto mit sechs Toren und vier Vorlagen der erfolgreichste Scorer der Kölner. Dahinter folgt Benjamin Zank mit fünf Treffern.

Ausgeglichene Bilanz

Die bisherigen Duelle zwischen beiden Vereinen verliefen ausgeglichen. Drei Pflichtspiele gab es bislang zwischen dem TSV Havelse und dem FC Viktoria Köln. Beide Teams konnten jeweils eine Partie gewinnen, ein Spiel endete unentschieden. Das Hinspiel der laufenden Saison ging deutlich an die Rheinländer: Im Oktober unterlag Havelse in Köln mit 1:4. Den einzigen Treffer für den TSV erzielte Julian Rufidis.

Der bislang einzige Havelser Heimsieg gegen Viktoria datiert aus der Saison 2021/2022. Damals traf Kianz Froese beim ersten Flutlichtspiel der beiden Teams im Eilenriedestadion zum 1:0-Erfolg. Das Rückspiel derselben Saison endete torlos.

Nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln steht für den TSV Havelse vor der Länderspielpause noch eine Auswärtspartie an. Am 21. März 2026 gastiert das Team im Jahnstadion beim SSV Jahn Regensburg.