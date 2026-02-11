Stabil statt Abstiegskampf: Alfstedt/Ebersdorf auf dem richtigen Weg Der FC Alfstedt/Ebersdorf hat sich in der Kreisliga Rotenburg spürbar stabilisiert. Trainer Niklas Frey erklärt, warum der aktuelle sechste Tabellenplatz kein Zufall ist. von FuPa Rotenburg · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der FC Alfstedt/Ebersdorf präsentiert sich in der laufenden Kreisliga-Saison deutlich gefestigt. Nach vierzehn Spielen stehen 23 Punkte und Rang sechs zu Buche, eine Platzierung, die einen klaren Kontrast zur Vorsaison bildet, in der der Klassenerhalt lange offen blieb.

Ein Blick auf die vergangene Spielzeit unterstreicht die Entwicklung. Am Ende der Saison 2024/25 belegte Alfstedt/Ebersdorf Platz zehn und hatte lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. In der aktuellen Spielzeit bewegt sich die Mannschaft dagegen konstant in der oberen Tabellenhälfte und hat sogar den Relegationsplatz in Sichtweite. Trainer Niklas Frey sieht die Gründe vor allem in gezielten Anpassungen. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt an der Taktik und Ausrichtung gearbeitet, damit kommen die Jungs deutlich besser zurecht“, erklärte der Coach. Auch in engen Begegnungen habe sich das Team stabiler gezeigt. „Das war in der letzten Saison nicht immer der Fall.“ Zudem hätten Neuzugänge früh Wirkung entfaltet und dem Kader zusätzliche Impulse gegeben.

Es wäre noch mehr drin gewesen Trotz der positiven Entwicklung sieht Frey noch Luft nach oben. Einzelne Spiele verliefen nicht wie erhofft, etwa gegen Hemslingen, Zeven oder im Kreispokal gegen Gnarrenburg, wo die Mannschaft mit 1:5 unterlag. Insgesamt zeigt sich der Trainer dennoch zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit und setzen viele Vorgaben super um“, sagte Frey.