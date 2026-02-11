Stabil statt Abstiegskampf: Alfstedt/Ebersdorf auf dem richtigen Weg

Der FC Alfstedt/Ebersdorf präsentiert sich in der laufenden Kreisliga-Saison deutlich gefestigt. Nach vierzehn Spielen stehen 23 Punkte und Rang sechs zu Buche, eine Platzierung, die einen klaren Kontrast zur Vorsaison bildet, in der der Klassenerhalt lange offen blieb.
Ein Blick auf die vergangene Spielzeit unterstreicht die Entwicklung. Am Ende der Saison 2024/25 belegte Alfstedt/Ebersdorf Platz zehn und hatte lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. In der aktuellen Spielzeit bewegt sich die Mannschaft dagegen konstant in der oberen Tabellenhälfte und hat sogar den Relegationsplatz in Sichtweite.
Trainer Niklas Frey sieht die Gründe vor allem in gezielten Anpassungen. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt an der Taktik und Ausrichtung gearbeitet, damit kommen die Jungs deutlich besser zurecht“, erklärte der Coach. Auch in engen Begegnungen habe sich das Team stabiler gezeigt. „Das war in der letzten Saison nicht immer der Fall.“ Zudem hätten Neuzugänge früh Wirkung entfaltet und dem Kader zusätzliche Impulse gegeben.
Es wäre noch mehr drin gewesen
Trotz der positiven Entwicklung sieht Frey noch Luft nach oben. Einzelne Spiele verliefen nicht wie erhofft, etwa gegen Hemslingen, Zeven oder im Kreispokal gegen Gnarrenburg, wo die Mannschaft mit 1:5 unterlag. Insgesamt zeigt sich der Trainer dennoch zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit und setzen viele Vorgaben super um“, sagte Frey.
Offen spricht er auch die personelle Situation an. Eine größere Konstanz im Trainings- und Spielbetrieb hätte aus seiner Sicht zusätzliche Punkte bringen können. „Dann wären sicherlich noch vier bis fünf Punkte mehr drin gewesen.“
Fokus auf Stabilität und Punkte
Für die kommenden Monate formuliert Frey bewusst zurückhaltende Ziele. „Wir wollen nach dieser außergewöhnlichen Wintervorbereitung so schnell wie möglich wieder in die Spur kommen und weiter Punkte sammeln, um den Abstand nach unten in der Tabelle zu halten.“ Gleichzeitig hofft er auf Entspannung im Kader, um verletzte und angeschlagene Spieler im Frühjahr wieder integrieren zu können. Der aktuelle Tabellenplatz soll verteidigt werden, alles darüber hinaus ordnet der Trainer realistisch ein. „Jeder Tabellenplatz nach oben wäre Bonus und nach den letzten Jahren bleiben wir da demütig“, so der Coach abschließend.