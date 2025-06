Stabil geblieben - Aufgestiegen!

Denn die Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt machte vor der Pause Nägel mit Köpfen und konnte mit einer 2:0-Führung für klare Verhältnisse sorgen. Mit seinem 9. und 10. Saisontor brachte Markus Klotz seine Farben in Front. Die Schmöllner leisteten nach der Pause entsprechend Widerstand und konnten ebenfalls mit einem Doppelpacker ausgleichen. Alexander Korent verkürzte Mitte der zweiten Hälfte und erzielte in der 82. Minute mit seinem 16. Saisontor den Ausgleich. Mehr Tore sollten nicht fallen und nach dem Abpfiff konnte die Mannschaft des TSV Gera-Westvororte mit den treuen Fans ausgelassen den Sieg feiern - "Ohne Worte". Herzlich Willkommen zurück in der Thüringenliga. Nach zwei Spielzeiten in der Landesklasse kehrt die Mannschaft aus dem Geraer Stadtteil in die höchste Spielklasse des Freistaates zurück!