Staaken: Rückkehrer, Vertragsverlängerungen und Talente

– Foto: Olaf Kapell

Mit Marc Reichel hat der Berlin-Ligist zudem seinen zweiten externen Neuzugang präsentiert. Der 31-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit, spielte unter anderem für Strausberg und Brieselang Oberliga, schnürte zuletzt für Wilmersdorf und den SC Charlottenburg die Schuhe. Staaken kennt Reichel bereits bestens. Von 2018 bis 2020 war er Teil der Oberliga-Mannschaft.

Von Reichels Erfahrung dürften sicherlich auch die jungen Spieler im Team profitieren. Zwei von ihnen sind Linus Kuhnert und Joe Jonathan Griesbach . Beide sind frisch Berliner Meister geworden, spielen derzeit mit der U19 des Vereins um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost und rücken zur kommenden Spielzeit in die Berlin-Liga-Mannschaft auf.

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