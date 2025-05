Staaken: Meyer hört auf, C-Jugend Coach übernimmt

Seit acht Jahren spielt der SC Staaken in der Oberliga, und es ist völlig offen, ob das nach dem kommenden Wochenende noch so sein wird. Wenn Rathenow (mit deutlich besserem Torverhältnis als Staaken) in Ahrensfelde einen Dreier holt, war es das mit der überregionalen Liga für den Spandauer Fußball. Seit Wochen steht fest, dass Cheftrainer Thorsten Meyer aufhört. Der 1. Vorsitzende Seyfettin Aksakal verkündet den amtierenden C-Jugend-Trainer als seinen Nachfolger – ob in der Oberliga oder in der Berlin-Liga!