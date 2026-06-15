Staaken II und Viktoria II präsentieren neue Cheftrainer

– Foto: Ralf Seedorff

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Der SC Staaken hat einen neuen Trainer für die zweite Mannschaft gefunden. Hassan Chaabo übernimmt ab sofort und folgt damit auf Dirk Hein. Chaabo spielte einst selber in Staaken, war anschließend im Nachwuchs tätig. Trainererfahrung sammelte er unter anderem bei den Spandauer Kickers und zuletzt Delay Sports II.

Nach dem Abgang beim BSV 1892 hat Dennis Linke eine neue Herausforderung gefunden. Er übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim FC Viktoria 1889 II. Die Himmelblauen haben sich seit dem Wiederaufbau 2016 bis in die Landesliga vorgearbeitet, belegten dort in der abgelaufenen Spielzeit den siebten Platz.

13.06. +++ Altglienicke verabschiedet sechs Spieler

Die VSG Altglienicke hat sechs Spieler verabschiedet. Innenverteidiger Patrick Kapp hat bereits bei seinem neuen Arbeitgeber Erzgebirge Aue unterschrieben (FuPa berichtete). Julien Friedrich kehrt nach Leihe zu Union Berlin zurück. Die weiteren Abgänge sind Nico Lübke, Elidon Qenaj, Anthony Roczen und Louis Wagner.

13.06. +++ Zwei Neuzugänge für Wilmersdorf

Der 1. FC Wilmersdorf hat zwei Neuzugänge präsentiert. Mit Immanuel Neunteufel kommt ein talentierter Offensivspieler vom Berliner SC. Zudem stößt Omar Hajjaj von Stern 1900 zum Team. Der Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, spielte beim BAK bereits Regionalliga.

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