Staaken holt Big Points, SpaKi nur Unentschieden, Füchse schlagen FSC

Die VSG Altglienicke II meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist die Regionalliga-Reserve am Samstag über Polar Pinguin gerollt. Baran Sahin und Mario Schenkel trafen in Halbzeit eins. Yousif El Sadani (2), Mohammed Daniel Fayoumi und Devin Lieberam stellten im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich auf 6:0. Dem Ehrentreffer von Sören Zeidler folgte noch das 7:1 durch den dritten Treffer des Tages von El Sadani.

Der formstarke SCC trat am Samstag bei Blau Weiß 90 an. Die Hausherren, die zuletzt kaum punkten konnten, sicherten sich spät einen Zähler. Zunächst ging Charlottenburg in der 77. Minute in Führung. Löbe erzielte das 0:1 in Überzahl, nachdem Simon Schrade noch vor der Pause vom Platz flog. Doch Blau Weiß steckte nicht auf und durfte letztlich jubeln, als Nils Köhne in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand traf.

Nach den ersten Minuten, in denen sich beide Teams finden mussten, ging es schnell ordentlich rund. Auf den Führungstreffer der Hausherren durch Süleyman Kapan (9.) folgte prompt die Antwort der Gäste mit dem Ausgleich durch James-Patrick Weiß (13.). Nur vier Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz, als Sefa Kahraman per Kopf zum 2:1 traf. In der Folge vergaben beide Teams gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause fiel aber noch ein weiterer Treffer. Mame Cheikh Diop erhöhte auf 3:1. Im zweiten Durchgang legten Halit Bacak und Benjamin Heymann schnell zwei weitere Tore nach. Erneut Kapan, Emre Turan und Mapalo Korntreff sorgten schließlich für den klaren 8:1-Erfolg von Türkspor.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat die Fortuna aus Biesdorf ihr Heimspiel gegen Stern 1900 gewonnen. Die zweimalige Führung durch Darvin Schramm glichen die Gäste noch aus, doch hintenraus entschieden Miguel Hartwig und Pascal Treibert das Spiel zugunsten der Hausherren. ---

Der SV Empor holt wichtige und durchaus überraschende drei Punkte gegen das bis dato formstärkste Team der Liga. Quentin Albrecht brachte den Vorletzten nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Kurz nach der Pause legte Jason Kofi Appiah nach, doch fast im Gegenzug verkürzte Wilmersdorfs Marvin Kupfer. Den Deckel drauf machte der eingewechselte Valentin Samuel Kurz wenige Minuten vor Abpfiff. Empor springt damit zumindest mal vorübergehend an Staaken vorbei und schließt zum unteren Mittelfeld auf. ---

Im Duell der Tabellennachbarn brachte Bedirhan Sivaci die Füchse nach einer guten Stunde in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Pelal Eliraqui machte in der Nachspielzeit schließlich den Deckel drauf und schoss die Füchse zum Derbysieg. ---

Der Berliner SC ist seit über einem Monat sieglos, steht nur drei Zähler vor den Abstiegsrängen. Mariendorf hingegen schnuppert an der Top drei. Die Ausgangslage sprach also klar für die Gäste. Doch letztlich teilten beide Teams die Punkte nach einem torlosen Unentschieden. ---

Nach drei Siegen in Folge lassen die Spandauer Kickers im hohen Norden Punkte liegen. Bei Hohen Neuendorf gerät der Tabellenführer früh in Rückstand, gleicht zehn Minuten vor Ende der Partie durch Fabian Senninger, der in der Nachspielzeit vom Platz flog, aus und nimmt immerhin noch einen Zähler mit. ---

Nach der Niederlage gegen Südwest stand Staaken gegen Rudow mächtig unter Druck und lieferte. Zwar geriet der Oberliga-Absteiger zunächst in Rückstand, doch im zweiten Durchgang drehten ein Rudower Eigentor und Efraim Gakpeto per Doppelpack das Spiel. Staaken springt wieder an Empor vorbei und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Berliner SC oder auch Blau Weiß 90.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login