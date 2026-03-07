Staaken gewinnt Derby, Empor und Hohen Neuendorf sammeln Big Points

– Foto: Frank Arlinghaus

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Türkspor vergangene Woche konnte der Tabellenletzte SSC Südwest im Heimspiel gegen Wilmersdorf immerhin einen Punkt nachlegen. Dabei gerieten die Steglitzer nach etwa 20 Minuten in Rückstand, drehten die Partie jedoch. Valentin Henneke sicherte dem zweitplatzierten Gast noch einen Zähler.

Nach der Klatsche gegen den Letzten hat sich Türkspor im Heimspiel gegen Rudow rehabilitieren können. Mame Cheikh Diop brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung. In Durchgang zwei legte Torjäger Süleyman Kapan nach. Rudow kam zwar noch zum Anschlusstreffer durch Merdan Baba, doch das Aufbäumen folgte zu spät. Türkspor nun vorerst Dritter. Die anderen können Samstag bzw. Sonntag aber noch nachziehen. ---

Die Füchse haben ihre Tabellenführung ausbauen können. Dabei geriet der Spitzenreiter im Topspiel bei Blau Weiß 90 zunächst in Rückstand als Guilherme Henrique Lopes De Oliveira in der Anfangsviertelstunde traf. Die Reinickendorfer Gäste blieben aber dran, drehten die Partie durch Treffer von Victor Sunday und Emre Mert Aslan noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöhte Sunday mit seinem zweiten Treffer und machte alles klar. ---

Nach der klaren 5:1-Niederlage im Hinspiel ist die U23 der VSG Altglienicke auch im Heimspiel gegen Stern 1900 unter die Räder geraten. Ein Eigentor von Jan Latzel brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Julian Hartmann erhöhte kurz vor der Pause per Elfmeter. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss schraubten Tim Schönfuß-Hahm und Omar Hajjaj das Ergebnis per Doppelschlag weiter in die Höhe. Kleiner Wermutstropfen: Letzterer flog wenig später mit gelb-rot vom Platz. ---

Der SCC hat seine Rolle als Spitzenteam der Berlin-Liga bestätigt. Lasse Engelsing und Patrick Maykowski stellten die Weichen im Spiel bei Fortuna Biesdorf mit ihren Treffern innerhalb weniger Augenblicke Mitte der ersten Halbzeit auf Sieg. Ben Lehmann legte kurz darauf noch das 0:3 nach. Nach der Pause verkürzte Biesdorf zunächst, doch spätestens mit dem 1:4 durch Marko Basic in der 77. Minute war das Spiel gelaufen. Der SCC bleibt zwar zunächst Dritter, kann mit dem Nachholspiel in der Hand aber an Wilmersdorf vorbeiziehen. ---

Nach dem Sieg gegen den Tabellenführer Füchse hat der Frohnauer SC am Samstagnachmittag immerhin einen Zähler nachlegen können. Das Heimspiel gegen den TSV Mariendorf endete torlos. Die größte Gelegenheit auf einen Treffer bot sich den Gästen in der 23. Minute, doch der Strafstoß wurde über das Tor getreten. Schlecht für die Hausherren: Trainer Christoph Volkmer sah im Zuge der Elfmeterentscheidung gegen seine Mannschaft die gelb-rote Karte. ---

Im Kellerduell gegen den Berliner SC geriet Empor früh in Rückstand, schlug jedoch im Gegenzug direkt zurück und drehte die Partie schließlich noch im ersten Durchgang. In Halbzeit zwei erhöhten Neuzugang Niklas Grahl-Störig, Torjäger Quentin Albrecht und der erst Sekunden zuvor eingewechselte Luis Ploschenz und sicherten den Gästen wichtige Zähler im Abstiegskampf. ---

Im Derby startete der SC Staaken richtig gut, ging durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sebastian Gigold in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, beide Teams vergaben Möglichkeiten, ehe Efraim Gakpeto nach einer halben Stunde per Kopf erhöhte. Nach der Pause passierte vor den Toren wenig, dann flog Staakens Sinan Ufak nach grobem Foulspiel vom Platz. Doch auch in Unterzahl kam SpaKi nicht zum Zug. Im Gegenteil. Nach Foulspiel an Maurice Engst traf Kapitän Ferris Freiwald aus elf Metern zum 3:0-Endstand. ---

Auch Hohen Neuendorf sicherte sich drei sehr wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Tim Niederau die Hausherren nach etwas mehr als einer Stunde in Führung. Direkt im Anschluss flog Adam Ouattara auf Seiten der Gäste mit gelb-rot vom Platz. In Überzahl konterte Blau-Weiß Polar Pinguin eine Viertelstunde vor Schluss aus, Leandro Röttgen traf zum 2:0. Jean-Marc Soine erhöhte sogar noch zum 3:0.

