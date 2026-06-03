Staaken beendet Negativserie, Südwest verpasst wichtigen Dreier

Englische Woche in der Berlin-Liga. Der 32. Spieltag steht an.
Der SSC Südwest hat eine dicke Überraschung und einen verdammt wichtigen Dreier im Abstiegskampf verpasst. Bei Blau Weiß 90 brachte Melvin Glaser die Steglitzer nach einer gespielten Stunde in Führung, doch der Tabellenzweite schlug spät zurück. Tim Grabow glich in der 85. Minute aus.
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Nach fünf Niederlagen in Folge hat Staaken endlich wieder gepunktet. Bei der VSG Altglienicke II, die in den letzten Wochen stark performte, schossen Efraim Gakpeto und Ferris Freiwald die Gäste zum Dreier.
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Am Mittwoch empfängt Rudow den Frohnauer SC. Dabei stehen die Gäste ordentlich unter Druck. Der Tabellensechzehnte braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib, kann mit einem Sieg mit der VSG gleichziehen.
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Für Hohen Neuendorf könnte der Klassenerhalt an diesem Spieltag eingetütet werden. Dafür braucht es Punkte gegen Wilmersdorf und ein bisschen Hilfe von anderen. Wilmersdorf schielt noch auf Platz drei.
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Diesen Platz können auch Mariendorf und Stern 1900 angreifen. Beide sind punktgleich, liegen einen Zähler hinter Empor.
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Der Berliner SC und die Spandauer Kickers brauchen sich nach unten keine Sorgen mehr zu machen. Doch auch diese beiden Mannschaften liegen weiter in Reichweite des dritten Platzes.
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Die Füchse bestreiten ihre vorerst letzten Berlin-Liga-Spiele. Der bereits feststehende Meister empfängt am Mittwochabend den SCC und könnte den 14. Sieg in Folge holen.
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Empor will Platz drei verteidigen. Für Polar Pinguin geht es derweil um den Klassenerhalt. Das Schlusslicht braucht bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dringend einen Dreier.
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Die Partie zwischen Biesdorf und Türkspor findet erst in der kommenden Woche statt.
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