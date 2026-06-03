 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ligavorschau

Staaken beendet Negativserie, Südwest verpasst wichtigen Dreier

32. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Englische Woche in der Berlin-Liga. Der 32. Spieltag steht an.

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Gestern, 18:30 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
1
1
Abpfiff

Der SSC Südwest hat eine dicke Überraschung und einen verdammt wichtigen Dreier im Abstiegskampf verpasst. Bei Blau Weiß 90 brachte Melvin Glaser die Steglitzer nach einer gespielten Stunde in Führung, doch der Tabellenzweite schlug spät zurück. Tim Grabow glich in der 85. Minute aus.

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Gestern, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
0
2
Abpfiff

Nach fünf Niederlagen in Folge hat Staaken endlich wieder gepunktet. Bei der VSG Altglienicke II, die in den letzten Wochen stark performte, schossen Efraim Gakpeto und Ferris Freiwald die Gäste zum Dreier.

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Heute, 18:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
18:30

Am Mittwoch empfängt Rudow den Frohnauer SC. Dabei stehen die Gäste ordentlich unter Druck. Der Tabellensechzehnte braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib, kann mit einem Sieg mit der VSG gleichziehen.

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Heute, 19:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
19:00

Für Hohen Neuendorf könnte der Klassenerhalt an diesem Spieltag eingetütet werden. Dafür braucht es Punkte gegen Wilmersdorf und ein bisschen Hilfe von anderen. Wilmersdorf schielt noch auf Platz drei.

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Heute, 19:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:00

Diesen Platz können auch Mariendorf und Stern 1900 angreifen. Beide sind punktgleich, liegen einen Zähler hinter Empor.

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Heute, 19:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:00live

Der Berliner SC und die Spandauer Kickers brauchen sich nach unten keine Sorgen mehr zu machen. Doch auch diese beiden Mannschaften liegen weiter in Reichweite des dritten Platzes.

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Heute, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:30live

Die Füchse bestreiten ihre vorerst letzten Berlin-Liga-Spiele. Der bereits feststehende Meister empfängt am Mittwochabend den SCC und könnte den 14. Sieg in Folge holen.

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Morgen, 19:15 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:15live

Empor will Platz drei verteidigen. Für Polar Pinguin geht es derweil um den Klassenerhalt. Das Schlusslicht braucht bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dringend einen Dreier.

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Di., 09.06.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
19:30

Die Partie zwischen Biesdorf und Türkspor findet erst in der kommenden Woche statt.

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