Staaken beendet Negativserie, Südwest verpasst wichtigen Dreier

Am Mittwoch empfängt Rudow den Frohnauer SC. Dabei stehen die Gäste ordentlich unter Druck. Der Tabellensechzehnte braucht Punkte im Kampf um den Ligaverbleib, kann mit einem Sieg mit der VSG gleichziehen.

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Für Hohen Neuendorf könnte der Klassenerhalt an diesem Spieltag eingetütet werden. Dafür braucht es Punkte gegen Wilmersdorf und ein bisschen Hilfe von anderen. Wilmersdorf schielt noch auf Platz drei. ---

Heute, 19:00 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SFC Stern 1900 Stern 1900 19:00 PUSH

Diesen Platz können auch Mariendorf und Stern 1900 angreifen. Beide sind punktgleich, liegen einen Zähler hinter Empor. ---

Der Berliner SC und die Spandauer Kickers brauchen sich nach unten keine Sorgen mehr zu machen. Doch auch diese beiden Mannschaften liegen weiter in Reichweite des dritten Platzes. ---

Die Füchse bestreiten ihre vorerst letzten Berlin-Liga-Spiele. Der bereits feststehende Meister empfängt am Mittwochabend den SCC und könnte den 14. Sieg in Folge holen. ---

Morgen, 19:15 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Polar Pinguin Berlin Pinguin 19:15 live PUSH

Empor will Platz drei verteidigen. Für Polar Pinguin geht es derweil um den Klassenerhalt. Das Schlusslicht braucht bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dringend einen Dreier. ---

Die Partie zwischen Biesdorf und Türkspor findet erst in der kommenden Woche statt.

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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