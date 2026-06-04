Staad behält die Liga - Mels muss runter Frauen 1. Liga Gruppe 2, 21. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · 04.06.2026, 22:37 Uhr · 0 Leser

Somit ist nun auch der dritte Absteiger bekannt. Der FC Mels verliert bei den Blue Stars mit 2:0 und muss wieder in die 1. Liga runter. Gerettet hat sich der FC Staad, der zuletzt drei Siege aneinanderreihte und somit ein Polster von vier Punkte gegenüber Mels schaffen konnte. Eine Runde vor Schluss kann somit das grosse Durchatmen beim FC Staad beginnen. Im Tessin scheint der Spritz in rauen Mengen geflossen zu sein, verloren doch die Tabellenführerinnen gegen den FF Toggenburg mit 1:2. Erst die dritte Niederlage in der Saison, aber Dank dem grossen Vorsprung ohne Nachwirkungen. Alles zu den Spielen vom Wochenende:

Das Spiel zwischen dem FC Baar und dem FC Eschenbach endete mit 2:2. Deborah Schneebeli brachte Baar in der 37. Minute in Führung, gefolgt von Stela Babic, die nur zwei Minuten später das 2:0 erzielte. Doch Eschenbach reagierte schnell: Alexandra Schaub verkürzte in der 40. Minute. In der Schlussphase sicherte Amélie Oertig den Gästen mit dem Ausgleich noch einen Punkt. Entscheidende Niederlage im Abstiegsrennen für den FC Mels. Im Spiel zwischen den FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 und dem FC Mels setzten sich die Zürcherinnen mit 2:0 durch. In der 77. Minute verwandelte Heidi Letizia Gysin einen Elfmeter souverän und brachte die Blue Stars in Führung. In der Nachspielzeit machte Anja Thürig den Sack zu und erzielte das zweite Tor, das den verdienten Sieg sicherte.

Im spannenden Duell zwischen dem FC Effretikon und dem FC Staad, das im Sportzentrum Eselriet stattfand, setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Selina Frischknecht brachte Staad in der 52. Minute in Führung. Natascha Frieden glich in der 64. Minute für Effretikon aus. Doch in der 87. Minute sicherte Anna Lanter den Sieg für Staad. Mit diesem Dreier ist der Vorsprung auf den FC Mels bei 4 Punkten und der Ligaerhalt des FC Staad konnte frühzeitig gefeiert werden. Im letzten Heimspiel der Zürisee United in der 1. Liga gegen den SC Schwyz setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Annika Thalmann war die entscheidende Spielerin: In der 24. Minute erzielte sie das erste Tor und in der 54. Minute traf sie erneut zum 0:2 Schlussstand. Zürisee United verabschiedete sich somit ohne Tor und mit einer 0:2 Niederlage vor dem eigenen Anhang aus der 1. Liga. Trotzdem ist die Aufwärtstendenz nicht von der Hand zu weisen und es bleibt zu hoffen, dass das Team zusammenbleibt und nächstes Jahr in der 2. Liga wieder angreifen kann.