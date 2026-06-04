Staad behält die Liga - Mels muss runter

Somit ist nun auch der dritte Absteiger bekannt. Der FC Mels verliert bei den Blue Stars mit 2:0 und muss wieder in die 1. Liga runter. Gerettet hat sich der FC Staad, der zuletzt drei Siege aneinanderreihte und somit ein Polster von vier Punkte gegenüber Mels schaffen konnte. Eine Runde vor Schluss kann somit das grosse Durchatmen beim FC Staad beginnen.
Im Tessin scheint der Spritz in rauen Mengen geflossen zu sein, verloren doch die Tabellenführerinnen gegen den FF Toggenburg mit 1:2. Erst die dritte Niederlage in der Saison, aber Dank dem grossen Vorsprung ohne Nachwirkungen.
Alles zu den Spielen vom Wochenende:
Das Spiel zwischen dem FC Baar und dem FC Eschenbach endete mit 2:2. Deborah Schneebeli brachte Baar in der 37. Minute in Führung, gefolgt von Stela Babic, die nur zwei Minuten später das 2:0 erzielte. Doch Eschenbach reagierte schnell: Alexandra Schaub verkürzte in der 40. Minute. In der Schlussphase sicherte Amélie Oertig den Gästen mit dem Ausgleich noch einen Punkt.
Entscheidende Niederlage im Abstiegsrennen für den FC Mels. Im Spiel zwischen den FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 und dem FC Mels setzten sich die Zürcherinnen mit 2:0 durch. In der 77. Minute verwandelte Heidi Letizia Gysin einen Elfmeter souverän und brachte die Blue Stars in Führung. In der Nachspielzeit machte Anja Thürig den Sack zu und erzielte das zweite Tor, das den verdienten Sieg sicherte.
Im spannenden Duell zwischen dem FC Effretikon und dem FC Staad, das im Sportzentrum Eselriet stattfand, setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Selina Frischknecht brachte Staad in der 52. Minute in Führung. Natascha Frieden glich in der 64. Minute für Effretikon aus. Doch in der 87. Minute sicherte Anna Lanter den Sieg für Staad. Mit diesem Dreier ist der Vorsprung auf den FC Mels bei 4 Punkten und der Ligaerhalt des FC Staad konnte frühzeitig gefeiert werden.
Im letzten Heimspiel der Zürisee United in der 1. Liga gegen den SC Schwyz setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Annika Thalmann war die entscheidende Spielerin: In der 24. Minute erzielte sie das erste Tor und in der 54. Minute traf sie erneut zum 0:2 Schlussstand. Zürisee United verabschiedete sich somit ohne Tor und mit einer 0:2 Niederlage vor dem eigenen Anhang aus der 1. Liga. Trotzdem ist die Aufwärtstendenz nicht von der Hand zu weisen und es bleibt zu hoffen, dass das Team zusammenbleibt und nächstes Jahr in der 2. Liga wieder angreifen kann.
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem FC Erlinsbach und dem FC Sempach. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Aline Schwaller brachte die Gastgeberinnen in der 43. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Deborah Müller für Sempach aus. In der 76. Minute erzielte Marisa Prenaj das 2:1 für Sempach, doch Larissa Stampfli sicherte Erlinsbach in der 89. Minute den Punkt mit ihrem späten Ausgleich.
Die Aufsteigerinnen, die AS Gambarogno, musste sich dem FF Toggenburg mit 1:2 beugen. Amira Baumgartner brachte in der 21. Minute die Toggenburgerinnen in Führung. Nach der Halbzeit glich Clara Lucchini in der 47. Minute für Gambarogno aus. Doch Laura Keller sorgte in der 54. Minute für die Entscheidung und sicherte den Gästen den Sieg.
Zahlen und Fakten zum Spieltag
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – FC Mels 2:0
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Nell Albrecht, Mara Locati (59. Dominique Rochat), Diana Kirschner (70. Leonie Ferrara), Hannah Purainer (46. Morenike Melanie Kuku), Lisa Carotenuto (74. Léa De Piccoli), Anja Thürig, Janina Görg, Mia Egli, Hanna Preuss, Alessia Katie Schaaf (59. Sabrina Looser), Anouk Pfammatter (75. Heidi Letizia Gysin)
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Noemi Gliott (59. Sabrina Petriella), Mia Madleina Kalberer, Jara Gantner (22. Lisa Buschauer), Laura Gliott (59. Lea Kalberer), Leanne Gyr, Sina Kalberer (42. Nadine Gartmann), Annaleah Kressig (59. Lia Imhof), Fiona Moser, Sarah D'Agostino-Willi
Tore: 1:0 Heidi Letizia Gysin (77. Foulelfmeter), 2:0 Anja Thürig (90.+2)
FC Erlinsbach – FC Sempach 2:2
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Jamina Mercatali, Saskia Meier, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Larissa Cremona, Adriana Zeravica
FC Sempach: Vanessa Berisha, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber, Jessica Schwegler, Julia Wolfisberg, Carla Wey, Lena Carla Faden
Tore: 1:0 Aline Schwaller (43.), 1:1 Deborah Müller (45.+1), 1:2 Marisa Prenaj (76.), 2:2 Larissa Stampfli (89.)
Zürisee United – SC Schwyz 0:2
Zürisee United: Nora Arpagaus, Halisa Jusmani, Hana Maurer, Sandrina Guatelli (46. Jolka Bentele), Hannah Tresch, Olivia Meier (46. Zoe Britt), Joelle Spillmann, Aline Henchoz, Joya Tognoni, Lilly Hauser, Jil Zaugg (46. Jil Graf)
SC Schwyz: Lorena Marchese, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Tanja Hengartner, Corinne Ulrich (89. Stefanie Betschart), Nadine Heinzer, Shanice Toggenburger, Stefanie Betschart (67. Mona Betschart), Alina Truttmann (46. Luisa Vogel) (73. Sarina Maissen), Sarina Maissen (60. Alina Truttmann), Valentina Camenzind
Tore: 0:1 Annika Thalmann (24.), 0:2 Annika Thalmann (54.)
FC Baar – FC Eschenbach 2:2
FC Baar: Arlo Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Svenja Nydegger, Ryana Moos, Amélie Ackermann, Stela Babic, Leandra Henggeler, Lara Seitz
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Anna Mirjam Häberli, Lara Ratkovic, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Saskia Holwerda, Ragavi Mahendrarajah, Viviane Gübeli
Tore: 1:0 Deborah Schneebeli (37.), 2:0 Stela Babic (39.), 2:1 Alexandra Schaub (40.), 2:2 Amélie Oertig (84.)
AS Gambarogno – FF Toggenburg 1:2
AS Gambarogno: Virginia Berra, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Giorgia Pestoni, Isabella Osterwalder, Stella Suter, Swani Giada Maderna, Nicole Gaggetta, Carolina Da Rocha Miranda
FF Toggenburg: Simone Grüninger, Mara Hagmann, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Fabienne Brändle, Alexandra Brändle, Siri Bucherini
Tore: 0:1 Amira Baumgartner (21.), 1:1 Clara Lucchini (47.), 1:2 Laura Keller (54.)
FC Effretikon – FC Staad 1:2
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Shani Baumgartner (87. Jana Hofmann), Sarina Reutemann, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer (86. Leonie Kobel), Jeannine Breindl, Vanessa Sommer, Sereina Locher, Jana Hofmann (34. Alessia Bolliger), Natascha Frieden (77. Talisha Siriu), Leonie Kobel (60. Natascha Schawalder)
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal (60. Felicia Linder), Ella Betschon (82. Catalin Faccioli), Anna Lanter (46. Viktoria Gerner), Elis Eiler (82. Anna Lanter), Selina Frischknecht (60. Mara Walt), Leonore Holstein, Catalin Faccioli (46. Julia Schröter) (85. Selina Frischknecht), Jasmin Germann, Felicia Linder (46. Debora Egli)
Tore: 0:1 Selina Frischknecht (52.), 1:1 Natascha Frieden (64.), 1:2 Anna Lanter (87.)