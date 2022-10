St. Wolfgangs Ex-Coach Harry Weiß ist enttäuscht über die Art der Trennung „So kenne ich den Verein nicht“

Es war ein Paukenschlag in der Kreisklasse, als vergangene Woche Aufstiegstrainer Harry Weiß beim TSV St. Wolfgang von seinen Aufgaben entbunden wurde. Laut Verein habe die „Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gestimmt“. Die Art des Abschieds hat Weiß allerdings geärgert.

Der Abschied an sich sei aber von Weiß selbst forciert worden. Genervt von zahlreichen „Disziplinlosigkeiten“, einer „fehlenden Einstellung“ und auch der Tatsache, dass zwischenzeitlich nur noch sieben Spieler im Training gewesen seien, habe er dem Verein Anfang September mitgeteilt, seine Arbeit beenden zu wollen.

Mittlerweile habe sich der Verein in Person des stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Linner für das Vorgehen entschuldigt. „Thomas war ja bei mir auch Torwarttrainer. Aber das Traurige ist, dass sich bis auf ihn noch keiner gemeldet hat. So kenne ich den Verein und die Mannschaft nicht. Das finde ich befremdlich“, sagte Weiß.

St. Wolfgang – Als er Stunden vor dem Training zum Vereinsgelände bestellt worden war, habe er schon geahnt, was passieren würde, meinte er gegenüber der Heimatzeitung. Umso überraschter sei er aber gewesen, als man ihn mit „einem feuchten Händedruck“ verabschiedet habe, ohne dass er noch mit der Mannschaft hätte sprechen können. Das sei ihm sauer aufgestoßen.

Dazu ist es aber, durch die für Weiß überraschende Maßnahme des Klubs, nicht mehr gekommen. „Nach der langen Relegation haben wir schon gewusst, dass es eine sehr schwierige Situation wird, weil wir mit Sebastian Lori, der Bezirksliga-Erfahrung hatte, Luca Lamprecht und Manu Daumoser drei Abgänge zu verschmerzen hatten, die den Laden zusammen gehalten haben. Das konnte der Verein nicht kompensieren.“ Weiß machte aber auch klar, dass mit der Rückkehr von Lamprecht und Daumoser noch alles möglich gewesen wäre. Zudem betonte er, dass es menschlich immer gestimmt habe zwischen dem TSV und ihm. Lediglich fachlich seien die Meinungen auseinander gegangen. „Ich habe im Vergleich zur Vorsaison eine andere Mannschaft vorgefunden. Ich bin ein Hundert-Prozenter. So ticke ich einfach nicht“, sagte er.

Das unterstreicht auch TSV-Abteilungsleiter Bernhard Deuschl: „Harry war immer sehr anspruchsvoll und sehr ehrgeizig. Er hat da extrem viel Energie und Aufwand rein gesteckt und hat uns immer top vorbereitet. Das hat die Mannschaft aber so nicht umsetzen können, und das hat beim Trainer Frust erzeugt, aber auch gleichermaßen bei den Spielern.

St. Wolfgangs Fußballchef bedauerte die Kommunikation: „Wir werden sicher noch einmal mit Harry sprechen. Ich möchte schon betonen, dass ich ihm sehr dankbar dafür bin, was er für uns geleistet hat. Auch durch die Erfolge, die er mit uns hatte, gehört sich das. Er war verantwortlich für den Aufstieg. Ich wollte es jetzt einfach mal sacken lassen und dann noch einmal auf ihn zugehen. Es ist nicht so, dass wir uns im Schlechten trennen,“

Neuer Trainer in St. Wolfgang ist Stephan Rottenwaller, der bereits unter Weiß mittrainiert und auch die jungen Spieler bereits früher gecoacht habe. Mittlerweile habe er erfahren, so Weiß, dass schon vor dem Spiel gegen Forstern klar gewesen sei, dass Rottenwaller übernehme – als Weiß selbst noch im Unklaren gewesen sei. Der scheidende Trainer will sich nun erst einmal erholen, bevor er eine neue Trainerrolle annehmen werde. „Stephan Rottenwaller wünsche ich alles Gute, denn das ist ein feiner Mensch. Der ist auch der Richtige für diesen Job. Er weiß, wie er seine Pappenheimer anfassen muss. Ich bin überzeugt, dass er den Klassenerhalt schafft“, sagte der 37-Jährige.

Deuschl bemerkte eine „lockerere Stimmung im Training“ mit dem neuen Coach. „Wir erwarten uns von der Mannschaft eine bessere Einstellung. Dass sie mehr mitzieht.“ Am Ziel, sich in der Kreisklasse zu etablieren, habe sich nichts geändert.