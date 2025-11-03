St. Wolfgang stoppt TSV Grüntegernbachs Siegesserie

SG Erding/Klettham – TSV Dorfen 2 0:9 (0:6) – „Wir waren von Anfang an klar die bessere Mannschaft und haben auch alle Tore schön herausgespielt”, freute sich TSV-Spielertrainer Ferdinand Rühl. Die Gäste starteten ihr Schützenfest gegen die SG bereits in der 2. Minute, als Bernardo Kittler Venda zum 1:0 einnetzte. Die Gastgeber blieben ohne Chance gegen die herausragende TSV-Offensive und bis zum Pausenpfiff fielen weitere fünf Tore auf Seiten der Gäste: Clemens Blaha (18. 42.), Venda (25.), Thomas Gradl (30.) und Daniel Mooser (31.) trafen für den TSV. Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang runter, erhöhten aber durch Mooser (50.), Jonas Lüers (69. Foulelfmeter) und Patrick Lehner (87.) auf 9:0.

FC Lengdorf 2 – SG Hörlkofen/Wörth 1:1 (1:1) – „Ein echtes Kampfspiel”, befand FCL-Sprecher Stefan Ortner. In der ersten Hälfte spielten die Teams auf Augenhöhe. In der 18. Minute erzielte Moritz Rybar nach einer Ortner-Ecke das 1:0 per Flugkopfball. Nur wenig später gaben die Gäste die Antwort: Moritz Neumann hämmerte aus 25 Metern den Ball ins Netz. Bis zum Pausenpfiff bestimmten Zweikämpfe und lange Bälle das Geschehen, jedoch blieben weitere Torchancen ungenutzt. In der 58. Minute tankte sich Josef Neumeier nach vorne und konnte nur noch durch eine Notbremse gestoppt werden: Dominik Gumpp sah Rot, und der FCL übernahm in Überzahl die Kontrolle. Immer wieder erspielten sich die Gastgeber gefährliche Torchancen, die allerdings nicht genutzt werden konnten. Es blieb beim Remis. „Wir hatten am Ende noch einige hundertprozentige Chancen, da kannst du mit einem 1:1 nicht zufrieden sein“, ärgerte sich Ortner.

TSV St. Wolfgang – TSV Grüntegernbach 2:0 (0:0) – Vor rund 100 Zuschauern beendete Verfolger St. Wolfgang die Siegesserie des TSV Grüntegernbach. Schon von Beginn an schenkten sich die Mannschaften nichts, und harte Zweikämpfe prägten die erste Hälfte. Die Chancen konnten jedoch nicht in Tore umgemünzt werden, und somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. In der 63. Minute beförderte Johannes Fink nach einer Flanke aus dem Halbfeld den Ball zum 1:0 ins eigene Netz, doch die Gäste blieben kämpferisch und versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen. Erst in der Nachspielzeit konnten die Gastgeber alles klarmachen: Nach einem Konter jagte Bastian Göschl das Leder zum 2:0 in den Winkel. „Das Spiel war sehr umkämpft. Dennoch haben wir es endlich geschafft, 90 Minuten lang fokussiert zu bleiben”, resümierte St. Wolfgangs Spielertrainer Christian Brucia.

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr SC Kirchasch Kirchasch II FC Lengdorf FC Lengdorf II 15:00 PUSH

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr TSV Grüntegernbach Grüntegernb SpVgg Neuching SpVgg Neuchi II 14:30 PUSH

FC Hörgersdorf – TSV Isen 1:0 (0:0) – Das Spiel verlief lief zunächst auf Augenhöhe, beide Teams erarbeiteten sich einige Torchancen. Die mögliche Führung für die Gastgeber blieb bis zur Pause aus: Felix Brenninger scheiterte am Pfosten, es ging torlos in die Kabinen. Danach stellte FCH-Trainer Georgios Karisis um und ließ seine Mannschaft offensiver auftreten. In der 56. Minute zahlte sich das aus, als sich Martin Stöckl auf der linken Seite durchtankte und zum 1:0 traf. In der Schlussphase sah Hörgersdorfs Florian Landersdorfer nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte, und der TSV versuchte nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Hörgersdorf hielt aber stark dagegen und brachte den Heimsieg letztlich souverän über die Ziellinie. „Ich bin mit dem 1:0 maximal zufrieden. Das waren nach den vorherigen Pleiten drei sehr wichtige Punkte für uns”, freute sich Karisis.