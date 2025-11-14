St. Tönis will mit offensiver Unberechenbarkeit auch in Baumberg punkt

Mit sieben Treffern ist der 26-Jährige hinter Julian Suaterna-Florez zweitbester Vollstrecker beim Sportclub. Aber in dieser Hinsicht muss sich Kastrati sicher die geringsten Gedanken machen. Denn mit 33 Treffern stellt der SC die drittbeste Offensive der Liga. Die teilen sich in elf verschiedene Torschützen auf, was die Kastrati-Elf unberechenbarer macht. Eine Qualität, die auch in Baumberg helfen soll. „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner Tore schießen können.“

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Luca Esposito, der gegen Frintrop angeschlagen den Platz verlassen musste. Gianluca Rizzo wurde zuletzt wegen einer leichten Zerrung im Oberschenkel geschont, absolvierte individuelles Training und ist ebenfalls ein Wackelkandidat. Nach wie vor fällt Kris Pöstges aus.