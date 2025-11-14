St. Tönis will mit offensiver Unberechenbarkeit auch in Baumberg punkt

Der furiose und eminent wichtige 7:1-Kantersieg über Aufsteiger Union Frintrop hat den SC St. Tönis am vergangenen Wochenende weg von der Abstiegszone auf den neunten Tabellenplatz katapultiert. Also mittendrin in der Tabelle der Oberliga, in der es jedoch punktemäßig nach wie vor äußerst eng zugeht. Aus Sicht der Blau-Gelben sind es nur vier Zähler Rückstand auf Rang drei, aber eben auch nur vier auf den ersten Abstiegsplatz. Eine Situation, die Trainer Bekim Kastrati Anlass zur Mahnung gibt: „Die Hinrunde ist noch nicht vorbei und wir brauchen noch Punkte.“
Der Weg führt den Sportclub an diesem Wochenende zu den Sportfreunden Baumberg, die nach der Oberliga-Meisterschaft 23/34 in der vergangenen Saison auf den 14. Tabellenplatz abstürzten. In dieser Saison läuft es weitaus besser. Die Gastgeber belegen aktuell den dritten Rang. Kastrati zeigt den nötigen Respekt, will mit seiner Mannschaft aber auf jeden Fall Zählbares mitnehmen: „Baumberg scheint aus den Fehlern der abgelaufenen Saison gelernt zu haben. Und sie wollen sicher oben dranbleiben. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns. Wir haben vergangene Woche den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der Sieg war sehr wichtig und gut für den Kopf. Noch wichtiger war aber die Erkenntnis, dass die Mannschaft Qualität hat. Unser klares Ziel ist, auch in Baumberg zu punkten.
Ausblenden müsse seine Mannschaft das Viertelfinale im Niederrhein-Pokal am kommenden Mittwoch gegen den VfB Hilden. „Die Jungs haben sich die Chance auf das Halbfinale verdient. Aber jetzt steht Baumberg an. Ab Sonntag werden wir dann den Fokus auf Hilden legen.“ Nach seiner Rot-Sperre ist Mario Knops wieder spielberechtigt und bietet seinem Trainer eine weitere Alternative. „Es ist sehr gut, dass Mario wieder dabei ist“, so Kastrati, ließ aber offen, ob der Kreativspieler von Beginn an dabei sein wird. „Die Jungs haben es zuletzt sehr gut gemacht.“
Mit sieben Treffern ist der 26-Jährige hinter Julian Suaterna-Florez zweitbester Vollstrecker beim Sportclub. Aber in dieser Hinsicht muss sich Kastrati sicher die geringsten Gedanken machen. Denn mit 33 Treffern stellt der SC die drittbeste Offensive der Liga. Die teilen sich in elf verschiedene Torschützen auf, was die Kastrati-Elf unberechenbarer macht. Eine Qualität, die auch in Baumberg helfen soll. „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner Tore schießen können.“
Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Luca Esposito, der gegen Frintrop angeschlagen den Platz verlassen musste. Gianluca Rizzo wurde zuletzt wegen einer leichten Zerrung im Oberschenkel geschont, absolvierte individuelles Training und ist ebenfalls ein Wackelkandidat. Nach wie vor fällt Kris Pöstges aus.