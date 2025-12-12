St. Tönis will Hilden erneut schlagen

Zweieinhalb Wochen ist es gerade einmal her, als sich die beiden Kontrahenten noch einen packenden Schlagabtausch im Pokal lieferten. Beim VfB dürfte daher die Enttäuschung über das knappe Ausscheiden beim 3:4 noch in frischer Erinnerung sein. Nicht nur deshalb rechnet SC-Trainer Bekim Kastrati mit einem hochmotivierten Gegner: „Wir wissen, wie stark Hilden ist. Und für uns wird es sicher nicht einfach sein, an einem Freitagabend anreisen zu müssen, um dort zu spielen. Aber wir nehmen es, wie es kommt.“

Im Top-Spiel des 17. Spieltages treffen auch zwei der formstärksten Teams der letzten Wochen aufeinander, bevor es in die Winterpause geht. Inklusive des Niederrheinpokals ist der Sportclub seit sechs Spielen ungeschlagen. Diese Serie möchte Kastrati gerne ausbauen. An der Motivation sollte es aus seiner Sicht nicht mangeln: „Ich weiß aus Erfahrung, dass es in den letzten Spielen schwierig ist. Aber mein Eindruck ist, dass die Mannschaft nach wie vor sehr motiviert ist. Unsere Form ist richtig gut, wir hatten eine gute Trainingswoche und freuen uns auf ein gutes Spiel. Die Platzierung ist der Lohn für unsere harte Arbeit in den letzten Wochen. Ich sehe uns genau in dieser Region. Und wir wollen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.“

Für den jüngsten Aufschwung war essenziell, dass zahlreiche Akteure neben taktischer Disziplin wieder konstant gut lieferten. Lange Zeit unberücksichtigt, steht Maximilian Pohlig mit starken Leistungen für den aktuellen positiven Allgemeintrend. Tyler Nkamanyi, ein weiterer Aktivposten, bremste zuletzt eine Steißben-Prolematik aus. Nach gestrigen Eindrücken scheint der 21-Jährige aber wieder fit zu sein. So fehlt lediglich Kris Pöstges aus beruflichen Gründen.