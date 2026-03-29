St. Tönis wendet Pokal-Kater ab und müht sich gegen Kleve zum Erfolg

Nicht selten haben Mannschaften Probleme, die unter der Woche ein ganz wichtiges Spiel zu bestreiten hatten und dieses auch noch gewannen, vier Tage später wieder nahtlos in die Spur zu kommen. So war es auch beim SC St. Tönis am 25. Spieltag der Oberliga in der Begegnung gegen den 1. FC Kleve. Unter dem Strich standen beim Abpfiff aber durch einen 2:1 (0:0)-Erfolg die angepeilten und von der Tabellenkonstellation erhofften drei Zähler auf der Habenseite, wodurch der respektabele vierte Platz behauptet wurde. Allerdings: wenn der Abstiegskandidat von der Grenze aus dem Yayla-Sportpark etwas Zählbares mitgenommen hätte, hätte beim Sportclub auch niemand sein Veto eingelegt.
Sportclub-Trainer Bekim Kastrati hatte Im Vergleich zur Pokalbesetzung mit Maksym Lufarenko, Fumito Okihara, Mario Knops und Luca Esposito – letzterer musste aber nach gut einer halben Stunde mit einer Oberschenkelzerrung bereits wieder raus, Kohei Nakano kam – seine Auflaufformation auf vier Positionen verändert. Dies schlug sich aber in keiner Weise positiv nieder. Vor allen Dingen offensiv lief im ersten Durchgang herzlich wenig. Kleves Keeper Ahmet Taner brauchte nicht einen einzigen Ball zu halten. Auf der Gegenseite erarbeitete sich der 1. FC zwar ein Übergewicht, doch bis auf einen Freistoß von Dominik Burghard an den Querbalken gab es auch kaum klare Möglichkeiten (38.). Vor dem Freistoß hatte SC-Akteur Okihara den schnellen Klever Joel Agbo kurz vor dem Strafraum auf Kosten einer gelben Karte von den Beinen geholt. Und wenn einmal Gefahr drohte, war SC-Torwart Simon Sell gut im Bilde.
Mit der Einwechslung der Stamm-Offensivkräfte Morten Heffungs und Tyler Nkamanyi zur zweiten Hälfte wendete sich das Blatt. Dennoch verbuchten die Klever durch Elias Peter Reffeling, der Schlussmann Sell schon umkurvt hatte, aber am langen Eck vorbei schoss (51.), eine Großchance. Gleiches galt für Knops auf der Gegenseite, ehe Julio Torrens, zu dem Zeitpunkt nicht mehr unbedingt überraschend, die St. Töniser Führung erzielte (58.). Julian Andres Suaterna-Florez hatte, wie auch wenig später beim 2:0 von Dominik Dohmen, vorbereitet (61.). Dazwischen konnte auf der Gegenseite der junge Reffeling den gut postierten Sell nicht überwinden.
Weil anschließend der Sportclub die sich bietenden Konter nicht nutzte, um den Sack endgültig zuzumachen, wurde es nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch den eingewechselten Ole Kook noch einmal eng (75.). Ihm und Burghard boten sich danach für den nun mit Mann und Maus anrennenden 1. FC die Möglichkeiten, noch gleichzuziehen.
Derweil steht inzwischen fest, dass der Sportclub im Finale des Niederrheinpokals auf den MSV Duisburg treffen wird, der sich etwas mühsam mit 2:0 n. V. beim 1. FC Bocholt durchsetzte. Den vier Halbfinalisten – Bocholt und Büderich haben aber schon abgewunken – wurde von Verbandsseite angetragen, das Endspiel auszurichten. Von den SC-Machern war zu hören, dass sie am Montag mit den Duisburger Verantwortlichen Kontakt aufnehmen wollen, um das Finale in der Schauinslandreisen-Arena auszutragen.