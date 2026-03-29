St. Tönis wendet Pokal-Kater ab und müht sich gegen Kleve zum Erfolg

Weil anschließend der Sportclub die sich bietenden Konter nicht nutzte, um den Sack endgültig zuzumachen, wurde es nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch den eingewechselten Ole Kook noch einmal eng (75.). Ihm und Burghard boten sich danach für den nun mit Mann und Maus anrennenden 1. FC die Möglichkeiten, noch gleichzuziehen.

Derweil steht inzwischen fest, dass der Sportclub im Finale des Niederrheinpokals auf den MSV Duisburg treffen wird, der sich etwas mühsam mit 2:0 n. V. beim 1. FC Bocholt durchsetzte. Den vier Halbfinalisten – Bocholt und Büderich haben aber schon abgewunken – wurde von Verbandsseite angetragen, das Endspiel auszurichten. Von den SC-Machern war zu hören, dass sie am Montag mit den Duisburger Verantwortlichen Kontakt aufnehmen wollen, um das Finale in der Schauinslandreisen-Arena auszutragen.