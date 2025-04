St. Tönis weiterhin in Verfolgerposition

Am kommenden Spieltag kommt der 1.FC Monheim zum Tabellenzweiten. Der Aufstiegsaspirant muss jedoch auf Simon Sell verzichten, der sich gegen Kleve einen Wadenbeinbruch zu zog.

Nach der Niederlage in der vergangenen Begegnung braucht das Team von Kastrati nun wieder einen Dreier - Gegner Monheim ist jedoch seit drei Duellen ungeschlagen und will diese Serie fortsetzen.

Der Übungsleiter des SC sieht einen Aspekt für essenziell für das Erreichen der höheren Spielklasse. "In den kommenden sechs Spielen kann noch sehr viel passieren. Selbst Homberg hat noch alle Chancen. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft einen kühlen Kopf bewahren kann. Es ist schön, dass es so spannend ist, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ein echtes Finale wäre für uns natürlich etwas Besonderes. Aber am Ende wird die beste Mannschaft aufsteigen", erklärte der Trainer.

Wer am Ende der Spielzeit den Sprung in die Regionalliga schafft, bleibt abzuwarten.