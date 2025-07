St. Tönis verpflichtet ehemaligen U20-Nationalspieler

Zugang aus dem Ausland

Unter der Woche haben die Verantwortlichen der St. Töniser den Syrer Mohamed Hegi vom holländischen Zweitligisten VVV Venlo verpflichtet. Er kam in der letzten Saison in der „Keuken Kampioen Divisie“ viermal zu Einsatz und empfahl sich beim SC durch starke Vorstellung in den Testspielen. So erzielte der kleine Wirbelwind – er ist nur 1,70 Meter groß – vergangenen Sonntag in der Partie beim CSV Marathon Krefeld nach seiner Einwechslung zur Halbzeit innerhalb von 25 Minuten drei Treffer.