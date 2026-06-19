St. Tönis verpflichtet Aaron Thomas aus Holzheim Der SC St-Tönis bedient sich bei der Kaderplanung bei einem Ligakonkurrenten - Aaron Thomas wechselt von der Holzheimer SG zum DFB-Pokal-Teilnehmer. von Tristan Benten · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Thomas zieht es nach St. Tönis – Foto: Markus Becker

Der SC St. Tönis rüstet weiter auf für die kommende Spielzeit. Mit Aaron Thomas verpflichtet der Oberligist einen weiteren spannenden Akteur. Der 23-Jährige kommt von der Holzheimer SG, bei der er in der vergangenen Saison auf neun Einsätze kam.

Beginn in der Oberliga Seine Jugendzeit verbrachte der Mittelfeldakteur bei Borussia Mönchengladbach, bevor es ihn für das letzte Jahr zu Ratingen 04/19 zog. Seine erste Station im Herrenbereich war der Cronenberger SC in der Oberliga. Dort konnte er im Frühjahr 2022 in der Abstiegsrunde die Klasse halten. Nach nur einem Jahr in Cronenberg ging es für ihn weiter zu TuRU Düsseldorf. Es folgten die Stationen bei SC Union Nettetal, dem TuS Blau-Weiß Königsdorf und schlussendlich bei der Holzheimer SG. In diesen fünf Jahren kam der 23-Jährige aufgrund seines Studiums und einiger Verletzungen nur auf 86 Partien, in denen er neun Treffer und neun Vorlagen verbuchen konnte.

Kontakte aus vorherigen Stationen Der Zugang meldete sich nach dem feststehenden Transfer auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins zu Wort: "Ich habe mich zum Wechsel nach St. Tönis entschieden, da dieser Verein gut geführt wird, einen sehr guten Fußball spielt und ich dort mit meinem Freund Jonas Theuerzeit und dem Geschäftsführer der Fußballabteilung Achim Lemmen auf zwei vertraute Gesichter treffe. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, auch in der kommenden Saison eine führende Rolle in der Oberliga Niederrhein, zu sein." Mit Theuerzeit agierte Thomas schon bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend, als auch in der vergangenen Spielzeit in Holzheim zusammen. Nun wechseln beide Spieler gemeinsam zum DFB-Pokal-Teilnehmer.