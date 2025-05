St. Tönis unterliegt in letzter Sekunde 2:3

Die Ruhrgebietler zogen damit am SC vorbei, der nun den vierten Platz belegt. Der Rückstand auf Spitzenreiter Schonnebeck, der sich in letzter Minute beim Abstiegskandidaten Union Nettetal durchsetzte, wuchs vor den verbleibenden vier Spieltagen auf vier Punkte. Am 31. Spieltag wartet die nächste schwere Aufgabe, wenn der Tabellenfünfte VfB Homberg zu Gast ist.

Angesichts dessen, was für beide Mannschaften auf dem Spiel stand, tasteten sich die Kontrahenten in der Anfangsphase zunächst ab. Trotzdem ergaben sich schon früh erste Torraumszenen. Von Julio Torrens bedient erzwang Branimir Galic eine Ecke, die zur ersten SC-Chance führte – die aber von Essens Keeper Ryan Valentine zunichte gemacht wurde. Aus aussichtsreicher Position verfehlte Morten Heffungs und auf der Gegenseite musste sich Jan Fauseweh ebenfalls früh bewähren. Der SC-Schlussmann verhinderte im weiteren Verlauf, ebenfalls nach einer Ecke, einen möglichen Rückstand, als er einen Kopfball mit den Fingerspitzen noch an den Querbalken lenkte (21.).

Insgesamt hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und machten dem phasenweise zu verhalten agierenden SC das Leben weiterhin schwer. Sie verbuchten eine weitere Großchance, die Adonis Milaj mit einer spektakulären Rettungsaktion vereitelte. Ohne Gegentor in die Pause zu gehen, gelang den Blau-Gelben aber nicht. Die nicht unverdiente Führung der Hausherren fiel nach einem Flachschuss von Frederik Lach, der so unglücklich abgefälscht wurde, dass Fauseweh keine Abwehrchance hatte (44.).

Frischer Wind nach der Pause

Mit Torjäger Daiki Kamo und Kohei Nakano brachte Kastrati zum Wiederanpfiff frische Kräfte – und schon nach wenigen Minuten gelang den Gästen der Ausgleich. Einen geblockten Ball verwertete Milaj mit einem sehenswerten Fallrückzieher zum 1:1 (51.). Mit der Hereinnahme von Tyler Nkamanyi bekam der SC danach mehr Zugriff auf die Begegnung und legte auch an Tempo zu, die größeren Chancen gab es aber weiterhin aufseiten der Gastgeber.

Die gingen nach einem Ballverlust der Gäste auch durch ihren Top-Torjäger Niko Bosnjak mit 2:1 erneut in Führung (71.). Aber nicht zum ersten Mal bewies der SC Comeback-Qualitäten. Nachdem sich nach dem erneuten Rückstand zunächst wenig auf beiden Seiten tat, leitete Nkamanyi mit einem präzisen Zuspiel in die Spitze den zweiten Ausgleich durch Nakano ein (86.). Doch dem Jubel folgte Ernüchterung, als Almedin Gusic in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion den Essener Siegtreffer markierte. Direkt danach erfolgte der Abpfiff.

Nicht nur bei Kastrati war die Enttäuschung natürlich groß: „Die Niederlage ist schon sehr bitter. Wie in Velbert verlieren wir in letzter Sekunde. Aber das gehört in diesem verrückten Vierkampf dazu. Wobei man das in dieser Szene besser verteidigen muss. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir heute nicht gut genug waren, um das Spiel zu gewinnen. Aufgrund unserer guten zweiten Halbzeit hätten wir sicher einen Punkt verdient gehabt. Aber auch nicht mehr“.