St. Tönis unterliegt beim neuen Spitzenreiter 0:3 Beim VfB Hilden kassierte der SC in der Fußball-Oberliga eine verdiente Niederlage. Sonntag kommt TuRU.

Auswärtsspiele unter der Wochen scheinen Fußball-Oberligist SC St. Tönis nicht zu liegen. Wenige Tage nach dem verdienten Heimsieg über SW Essen unterlag die Elf von Trainer Alexander Thamm Mittwochabend beim VfB Hilden mit 0:3 (0:1). Nur in der Anfangsphase hielten die Gäste mit, mussten sich aber über die gesamte Distanz gesehen einem überlegeneren Gegner verdientermaßen beugen.

Inklusive Simon Sell nahm Thamm vier Wechsel gegenüber dem Heimsieg vom Sonntag vor. Neben dem Torhüter rückten auch Kai König, Dominik Domen und Brian Dollen in die Startelf. Die Gäste machten ihre Sache zunächst auch ordentlich, doch mehr als zwei Halbchancen sprangen nicht heraus. Gleiches galt auch für die Hausherren, die mit Pässen in die Schnittstelle der Viererkette immer wieder versuchten, Torjäger Pascal Weber in Szene zu setzen. Nach einigen vergeblichen Anläufen waren sie damit schließlich erfolgreich. Sell parierte zunächst gegen Weber, aber der 32-Jährige ließ dem SC-Keeper im Nachschuss keine Abwehrchance (36.). Die Pausenführung war nicht unverdient, weil die Gastgeber nach gut zwanzig Minuten deutlich mehr Spielanteile besaßen und spätestens mit dem Führungstreffer das Kommando übernahmen.

Nach etwas über einer Stunde war die Partie binnen zwei Minuten durch einen Doppelschlag endgültig gelaufen. Nachdem der SC den neuen Tabellenführer im Vorwärtsspiel gewähren ließ, traf Tim Tiefenthal zum 2:0 (63.). Der am Sechzehner unbehelligte Talha Demir erhöhte trocken auf 3:0 (64.). Danach verflachte die Partie. Während sich Hilden mit dem Ergebnis offenbar zufrieden gab, tat der SC wieder etwas mehr für die Offensive. Wirklich Zwingendes sprang trotz aller Bemühungen nicht mehr heraus.