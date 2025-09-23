St. Tönis überrascht in Schonnebeck, Lo Castro als Edeljoker

Simone Lo Castro wird erst in der 70. Spielminute eingewechselt und schießt die Sportfreunde Baumberg in der Nachspielzeit zur erlösenden 2:0-Führung. SV-Sonsbeck-Mittelfeldmotor Marco De Stefano qualifiziert sich mit seinen Leistungen bereits zum vierten Mal für die Elf der Woche. Der überraschende 2:0-Sieg in Schonnebeck bringt gleich zwei St.-Tönis-Akteuren die erste Nominierung ein. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Glayne Wago (VfL Jüchen-Garzweiler), Simone Lo Castro (Sportfreunde Baumberg), Morten Heffungs (St. Tönis)

Tabellenführer-Keeper mit nächster Nominierung

Bereits am dritten Spieltag stand Ratingen-Keeper Marvin Niklas Gomoluch unter den Besten der Woche. Beim Tabellenletzten aus Meerbusch konnte Gomoluch zwar nicht die Null halten, bot seiner Mannschaft aber erneut einen stabilen Rückhalt. Auch seine Leistungen haben die Ratinger an die Tabellenspitze gebracht.

Sportfreunde Baumberg dominieren die Abwehrreihe

Die Sportfreunde Baumberg sind in der Dreierkette doppelt vertreten: Denis Sitter und Enis Vila sind erstmals nominiert. Vila brachte seine Mannschaft im Spiel gegen den 1. FC Monheim in Führung. Sitter gab bis zu seiner Auswechslung alles, um den ersten Sieg der Saison ohne Gegentreffer zu sichern. Neben den Baumbergern steht Niklas Withofs von St. Tönis. In Schonnebeck konnte seine Mannschaft einen überraschenden 2:0-Sieg einfahren, der sie aus der Abstiegszone katapultierte.

Dauerbrenner De Stefano im Mittelfeld

Mit Linus Krajac und Marco De Stefano stehen gleich zwei Sonsbeck-Spieler unter den Besten der Woche – De Stefano sogar schon zum vierten Mal. Krajac glich beim 2:1-Sieg bei Union Frintrop zum 1:1 aus. De Stefano war wie gewohnt der Motor im Sonsbeck-Mittelfeld und dirigierte das Spiel. Aufsteiger Holzheim setzte sich in Biemenhorst mit 4:2 durch – einleitend traf Sakaki Ota zur 1:0-Führung und wurde somit erstmals nominiert. Der vierte in der Mittelfeldreihe ist Moritz Osthoff. Der 19-Jährige traf beim 4:3-Sieg über den 1. FC Kleve gleich zweimal entscheidend und katapultierte sein Blau-Weiß Dingden aus dem unteren Tabellendrittel.

Sturm-Trio erstmals dabei

Die Überraschungsmannschaft der Liga ist vermutlich der VfL Jüchen-Garzweiler. Der Aufsteiger konnte am vergangenen Wochenende den dritten Dreier einfahren. Glayne Wago schießt sich mit einem Treffer in die Elf der Woche. In der Sturmspitze steht der Edeljoker aus Baumberg: Simone Lo Castro brauchte nur 30 Minuten auf dem Platz, um einzuschreiten und auf sich aufmerksam zu machen. Morten Heffungs leitete den zweiten St. Tönis-Sieg der Saison ein: In der 74. Spielminute traf er zum zwischenzeitlichen 1:0.

_______________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: