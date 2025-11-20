St. Tönis-Trainer Kastrati hat ein wildes Spiel erlebt

Das dritte Viertelfinale des diesjährigen Niederrheinpokals war ein echter Thriller – zwei Comebacks inklusive. Der SC St. Tönis setzt sich vor heimischem Publikum letzten Endes mit 4:3 gegen den VfB Hilden durch. Im Halbfinale wird der FC Büderich zu Gast sein. Das heißt: Ein Oberligist wird die Chance auf den Pokalgewinn und die damit verbundene DFB-Pokal-Teilnahme haben.

Der Spielverlauf war absolut irre: St. Tönis geht durch einen Strafstoß in Führung, Hilden dreht das Spiel und geht schließlich mit einer 3:2-Führung in die Kabine. Die ersten 45 Minuten boten Spannung für eine komplette Partie. Die zweite Hälfte sollte dann die Zeit von Tyler Nkamanyi sein. Der 21 Jahre junge Stürmer wird zunächst in der 66. Spielminute exzellent durch Mario Knops in Szene gesetzt und setzt fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Deckel drauf, indem er sich gegen drei Hildener Abwehrspieler allein durchsetzt.

Für Kastrati steht die Mannschaftsleitung im Vordergrund

Der Sieger-Trainer Bekim Kastrati ist vor allem von der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft überzeugt: „Die Art und Weise, wie wird dann in der zweiten Halbzeit geackert und gekämpft haben, und vor allem wie fokussiert und sachlich wir Fußball gespielt haben", erzählt er FuPa Niederrhein und ergänzt: „Das hat mir imponiert und macht mich glücklich!“

Die Spieler des Spiels waren wohl Mario Knops, der vom Punkt die 1:0-Führung erzielt und den zwischenzeitlichen Ausgleich vorlegt, sowie Nkamanyi, der nicht nur die zwei entscheidenden Tore zum Sieg erzielt hat, sondern auch das ganze Spiel über Tiefenläufe und viele Meter gemacht hat. Auch der Tönis-Coach hat die gute Leistung erkannt, die Teamleistung steht für ihn allerdings im Vordergrund: „Mario und Tyler haben natürlich ein gutes Spiel gemacht, aber die gesamte Mannschaft hat heute einen unglaublichen Fight geliefert und guten Fußball gespielt, da möchte ich keinen einzelnen hervorheben.“

Für den ganzen Verein ist der Halbfinaleinzug eine große Sache – das weiß Kastrati und ist angetan von der Unterstützung, die die Mannschaft trotz andauernden Regens bekommen hat: „Insgesamt sind wir sehr, sehr glücklich, mit dem Verein so eine kleine Geschichte geschrieben zu haben – ein Riesendank geht an alle raus, die uns heute unterstützt haben“, freut sich der 46-Jährige.

Ligakonkurrenz wartete im Halbfinale

Dem Finaleinzug steht jetzt also nur noch der Ligakonkurrent aus Büderich im Weg. Kastrati und der SC können nun vom Pokal träumen: „Beide Mannschaften können jetzt vom Finale träumen, und ich bin mir auch sicher, dass wir es beide verdient haben – am Ende wird es aber nur einen geben.“ Weiter führt er aus, dass es am Ende herrlich sei, einen Oberligisten im Finale zu sehen. Das Spiel wird erst 2026 stattfinden, heißt: Für das Trainergespann steht jetzt die Liga im Fokus.

Der SC St. Tönis konnte sich gegen starke Hildener durchsetzen und erwartet den FC Büderich zum Kampf um den Finaleinzug. Im Finale geht es dann aber nicht mehr gegen einen Oberligisten: Im zweiten Halbfinale wartet der MSV Duisburg noch auf den Sieger zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen.