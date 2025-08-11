St. Tönis siegt souverän gegen Dinslaken

Vor und nach diesem Treffer ergaben sich weitere hochkarätige Möglichkeiten, aus denen die Gäste kein Kapital schlagen konnten. Neben mangelndem Abschluss verzeichnete der SC eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt gegen den SV Biemenhorst zwei Aluminiumtreffer und mehrmals kratzte ein SuS-Spieler die Kugel von der Linie. Den 2:0-Pausenstand erzielte Kohei Nakano. Mit einem Steckpass auf die Reise geschickt gewann der 22-Jährige das direkte Duell gegen den Dinslakener Schlussmann Alexander Kraus (40.).

Auch den zweiten Abschnitt diktierten die Blau-Gelben, die in der Defensive nach wie vor selten gefordert wurden. Tyler Nkamanyi markierte schließlich den überfälligen dritten Gästetreffer (73.). Dem wackeren Außenseiter, der nach seinen Möglichkeiten versuchte mitzuspielen, gelang kurz vor dem Ende noch der Ehrentreffer durch Tim Waclawek (86.).

Co-Trainer Johannes Dahms zeigte sich nach dem Einzug in die 2. Runde durchaus zufrieden: „Es war sehr heiß, dazu ein unangenehmer Platz. Solche Voraussetzungen muss man erst einmal bewältigen. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet. Das haben wir seriös runtergespielt“.