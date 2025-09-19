St. Tönis ringt Schonnebeck nieder, Kleve verliert Drama gegen Dingden

Am Samstag folgt der KFC Uerdingen, der den ETB SW Essen in der Grotenburg empfängt, die Sportfreunde Baumberg messen sich im Derby mit dem 1. FC Monheim.

Der SC St. Tönis machte es wie im Endspurt der Vorsaison und setze sich gegen die SpVg Schonnebeck durch. Der 1. FC Kleve verlor ein wildes Spiel gegen Aufsteiger SV BW Dingden.

Kleve zeigt Moral, doch geht leer aus

Insgesamt drei Mal glich die Truppe von Umut Akpinar gegen den in dieser Saison stark aufspielenden Aufsteiger aus Dingden aus, doch wurde dennoch nicht mit einem Punkt belohnt. Moritz Osthoff (80.) schoss die Gäste in der Schlussphase zum vierten Mal in Führung, worauf Kleve schlussendlich keine weitere Antwort parat hatte. Kleve rutscht damit ans Tabellenschlusslicht, während Dingden seinen Platz im Tabellenmittelfeld vorerst behauptet. 1. FC Kleve – SV Blau-Weiß Dingden 3:4

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Samuel Laurin Darius Derkum, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster (76. Tim Haal), Juliano Ismanovski (69. Elias Reffeling), Nermin Badnjevic (46. Henry Heynen), Ole Kook (76. Daniel Fernando da Costa), Diwan Duyar (83. Joel Agbo) - Trainer: Umut Akpinar

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann (90. Michael Leyking), Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jan-Niklas Haffke (57. Jonas Schneiders), Matties Volmering, David Hulshorst (57. Moritz Osthoff), Noah Schulz, Mohamed Salman (66. Lasse Hoffmann) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen

Tore: 0:1 Kevin Juch (8.), 1:1 Juliano Ismanovski (12.), 1:2 Mohamed Salman (20.), 2:2 Juliano Ismanovski (30.), 2:3 Moritz Osthoff (76.), 3:3 Niklas Klein-Wiele (79.), 3:4 Moritz Osthoff (80.) ________________ St. Tönis gelingt Befreiungsschlag

St. Tönis macht den holprigen Saisonstart ein Stück weit vergessen und verpasst Schonnebeck die erste Heimniederlage. Über den Spielverlauf hatten beide Seiten ihre besseren Phasen. Zugunsten der Gäste entschied in erster Instanz ein starkes Solo von Kris Pöstges, der Morten Heffungs den Führungstreffer auflegte (74.). In der Schlussphase machte Maximilian Pohlig schließlich den Deckel zu (90.+7). St. Tönis macht damit einen ordentlichen Satz im Tableau, während die Schwalben vom Verfolgerfeld am Samstag und Sonntag aufgeschluckt werden könnte. SpVg Schonnebeck – SC St. Tönis 1911/20 0:2

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking (66. Malik Timmerberg), Tim Kuhlmann (80. Len Blackmann), Noah Kloth, Darko Ilic (78. Alpha Kevin Kourouma), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann, Moritz Isensee, Philipp Schmidt (72. Niko Bosnjak) - Trainer: Dirk Tönnies

SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito (66. Kris Pöstges), Niklas Withofs, Kohei Nakano (81. Eghosa Aaron Ogbeide), Fumito Okihara, Mario Knops (90. Maximilian Pohlig), Maksym Lufarenko, Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Morten Heffungs, Gianluca Rizzo (72. Tyler Nkamanyi) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Morten Heffungs (74.), 0:2 Maximilian Pohlig (90.+7) ________________ Liveticker: KFC Uerdingen - ETB SW Essen

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: FC Büderich - VfB Homberg

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB Homberg VfB Homberg 15:30 PUSH

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Holzheimer SG Holzheim 15:15 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

