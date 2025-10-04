St. Tönis reist mit schmalem Kader, aber breiter Brust nach Kleve

Nach den Siegen über Schonnebeck und Essen kann der Sportclub aber selbstbewusst am Bresserberg auftreten. „Für die Köpfe war das enorm wichtig“, sagt Trainer Kastrati, der seine Mannschaft aber vor einer schwierigen Herausforderung sieht. „Kleve hat es beim 1:1 in Schonnebeck richtig gut gemacht. Das ist eine robuste Mannschaft, die über den Kampf kommt, aber insbesondere mit Niklas Klein-Wiele und Fabio Forster auch gute spielerische Qualitäten besitzt. Sie steht unten und will den Turnaround. Ich erwarte ein Kampfspiel.“

Personell sind dem 46-Jährigen erneut die Hände gebunden, wenngleich seine Mannschaft auch ohne die erfahrenen Dominik Dohmen und Jannis Nikolaou ihre Sache gegen Essen sehr gut machte, und über weite Strecken eine überzeugende Leistung ablieferte. Ob es Änderungen in der Startelf geben wird, ließ Kastrati offen. Klar ist nur, dass der SC-Coach Kris Pöstges ersetzen muss, der zuletzt rechts in der Viererkette einige offensive Akzente setzen konnte. Neben Maximilian Pohlig ist Eghosa Ogbeide ein ernst zu nehmender Kandidat für die vakante Position. Der 19-Jährige kam bisher viermal als Einwechselspieler zum Einsatz, wusste dabei immer zu überzeugen und scheint von den vielen talentierten Youngstern im SC-Kader bisher am weitesten zu sein.

Auch in Kleve dürfte das Durchschnittsalter auf der Ersatzbank wieder sehr gering sein. Kastrati spielt aber mit dem Gedanken, zumindest einen erprobten Akteur zunächst draußen zu lassen. „Gegen Essen konnten wir Julian Suaterna-Florez reinbringen. Er hat dann auch den Unterschied gemacht.“ Ansonsten nimmt er seine Routiniers in die Pflicht: „Wir müssen uns irgendwie über die Woche retten. Spieler wie Mario Knops und Gianluca Rizzo müssen jetzt eben mehr Verantwortung tragen.“