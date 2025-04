St. Tönis macht die Tore, 04/19 gar nichts

Auch das dritte Duell mit dem SC St. Tönis verpasste Erkan Ari: Nachdem er in der Hinrunde noch als Co-Trainer von Ratingen 04/19 sowohl das Hinspiel der Oberliga als auch das Achtelfinale im Niederrheinpokal nur von der Seitenlinie aus gesehen hatte, bevor er sein Comeback im Mittelfeld gab, stoppte ihn nun eine Verletzung: „Er hat sich in Schonnebeck den Arm gebrochen“, berichtete Trainer Peter Radojewski mit Blick auf die Partie acht Tage zuvor und ergänzte: „Das ist erst gar nicht aufgefallen, aber dann war er beim Arzt, und da wurde das diagnostiziert.“ Ebenfalls nicht in St. Tönis dabei war Gianluca Silberbach mit Leistenproblemen, für ihn rückte Clinton Asare in die Startelf.

Als Grund für die deutliche 0:4 (0:2)-Abfuhr – der zweiten nach dem Hinspiel mit demselben Resultat – durften aber die beiden Ausfälle nicht herhalten. „Das ist schon sehr enttäuschend. Das war das schlechteste Spiel unter meiner Regie. Da fehlen mir ein bisschen die Worte“, ärgerte sich Radojewski und ergänzte: „Wir hatten uns viel vorgenommen, haben aber wenig davon umgesetzt – außer in den ersten ein bis drei Minuten. Dann kriegen wir nach einem Fehler im Spielaufbau einen Pass in die Tiefe, und der Gegner netzt ein.“

Dabei hatten die Hausherren Glück, dass die Gäste zwei Patzer in der Defensive nicht zur Führung nutzten konnten. Kapitän Phil Spillmann setzte sich im Mittelfeld durch und dann Zissis Alexandris in Szene, doch der beste 04/19-Torjäger der Saison zog „nicht egoistisch ab. Stattdessen spielen wir Querpässe. Da war kein Dampf, keine Power, das war gar nichts“, bemängelte Radojewski und sah es bei der Möglichkeit von Ali Can Ilbay ähnlich.

Weil sein Tabellen-Achter hoch agierte, boten sich immer wieder Räume in der Offensive, was St. Tönis mit hohem Tempo über wenige Stationen früh zu nutzen wussten. Die Gäste wussten sich in einigen Szenen nur durch Fouls zu helfen – Spillmann sah seine fünfte gelbe Karte und muss Freitag im Heimspiel gegen Kleve aussetzen. Nach gut einer Viertelstunde hatte der SC die Begegnung vollends im Griff und kam zu weiteren Chancen durch Mario Knops (33.) und Julio Torrens (42.). Dazwischen gelang Nkamanyi mit einem ansatzlosen Schuss aus der Drehung die mittlerweile verdiente 2:0-Pausenführung (34.).

Kastrati lobt, Radojewski hadert

Der zweite Abschnitt war ein Spiegelbild der ersten Halbzeit. Zunächst mischte Ratingen unbeeindruckt mit, bis Nkamayni seinen Dreierpack perfekt machte. Ein Treffer, in dem der Youngster im Zweikampf technisch brillierte, seine Schnelligkeit nutzte und mit Präzision abschloss und den verdienten Applaus der SC-Anhänger erntete (58.). Trainer Bekim Kastrati wechselte danach munter durch, und zwei Einwechselspieler sorgten für den Schlusspunkt einer reifen Gesamtleistung. Eine Flanke von Julian Suaterna-Florez veredelte Branimir Galic mit einem sehenswerten Seitfallzieher ins lange Eck zum 4:0 (78.).

„Ein riesen Lob an meine Mannschaft“, freute sich Kastrati. „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Ratingen hat uns den Gefallen getan, uns hoch anzulaufen, und wir konnten das ausspielen. In der zweiten Halbzeit mussten wir sehen, dass der Gegner nicht ran kommt. Auch das haben wir gut gelöst.“ Radojewski bemängelte: „Wir waren unkonzentriert, nicht zweikampfstark genug, nicht beweglich genug. St. Tönis macht die Tore, und wir machen gar nichts. Da war kein Grip, keine Bewegung ohne Ball und auch keine mit Ball. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Wir waren in der ersten und zweiten Halbzeit nicht Oberliga-gerecht. Das ist verrückt, dass wir das nicht hinkriegen.“

Der Coach ergänzte selbstkritisch: „Als Trainer bin ich verantwortlich. Es gehört sich nicht, so eine Leistung zu zeigen für die Fans und den Verein. Die Art und Weise kann uns überhaupt nicht gefallen. Wir müssen die nächsten Tage Stabilität finden und im Heimspiel am Freitag ein ganz anderes Gesicht zeigen.“