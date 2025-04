St. Tönis ist wieder dick im Geschäft

Die erste Chance des Spiels bot sich den Gästen, als Julio Torrens mit einem Steckpass Julian Suaterna-Florez auf die Reise schickte, der aus spitzem Winkel an Schlussmann Lukas Lingk scheiterte (7.). Nur vier Minuten später kamen die Gastgeber erstmals gefährlich vor den Kasten von Jan Fauseweh. Aus halbrechter Position zog Torjäger Conor Tönnies am langen Pfosten vorbei (11.). Dazu ergab sich noch die eine oder andere Halbchance für den Tabellenführer.

Ampelkarte gegen Robin Brandner

Kurz nach Wiederanpfiff dezimierten sich die Gäste, weil Robin Brandner wegen einer Schwalbe die Ampelkarte sah (53.). Die Partie wurde zunehmend hektischer und der SC konnte zunächst kein richtiges Kapital aus der Überzahl schlagen. Dennoch ergaben sich immer wieder gute Kontersituationen, die Partie zu entscheiden.

Der Spitzenreiter schlug dagegen eiskalt durch Simon Skuppin zurück. Vor dem eigenen Tor in Bedrängnis, reichten dem Ligaprimus zwei Stationen, den aufgerückten SC zum 1:1 auszuhebeln (76.). Die Gäste hielten aber davon unbeeindruckt an ihrem Spiel fest und der eingewechselte Kohei Nakano bewies nach Zuspiel von Suaterna-Florez Augenmaß und Präzision, als er eine kleine Lücke zur erneuten Führung fand (82.). Suaterna-Florez setzte in der Nachspielzeit mit einem Heber über Lingk den Schlusspunkt.

„Unser Ziel war, dranzubleiben“, sagte Kastrati hinterher, „und das haben wieder geschafft. Ein riesen Lob an das ganze Team. Natürlich gab es Momente, in denen wir Probleme hatten. Aber wer hat das gegen so einen Gegner nicht. Am Ende haben wir meiner Meinung nach aber verdient gewonnen. Nominell haben wir heute ohne Stürmer gespielt, aber nicht defensiv. Das hat das Team toll umgesetzt.“ Personelles am Rande: auch mit Torrens kann Kastrati in der nächsten Saison planen, sofern dem 22-Jährigen kein Regionalligist ein interessantes Angebot macht.

St. Tönis: Fauseweh – Esposito (81. Galic), Lufarenko, Withofs, Baum – Torrens, Dohmen, Milaj (54. Kamo) – Nkamanyi (72. Nakano), Knops(60. Heffungs), Suaterna-Florez.