St. Tönis gewinnt den Brüggener Burgpokal

In dieser Begegnung wurde es im Laufe der zweiten Halbzeit, nachdem SC-Trainer Bekim Kastrati kräftig durchgewechselt hatte – vom Reglement her durften pro Spiel 20 Akteure eingesetzt werden, was der SC auch voll nutzte – nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung noch einmal eng, weil der Ausrichter durch Dennis Greven (74.) und Luca Drießen (80.), der später Rot sah, noch einmal heran kam. Erst ein verwandelter Foulelfmeter von Daiki Hara stellte alle Weichen (90.). Mario Knops (21.), Tyler Nkamanyi (50.) und Gianluca Rizzo (61., Foulelfmeter) hatten scheinbar beruhigend gegen oft aggressive Brüggener vorgelegt. Das konnte anschließend bei der Siegerehrung die Freude über einen schönen Pokal und stattliche 1000 Euro Siegprämie aber nicht trüben.

Viel Spannung im Turnierverlauf

In der Auftaktpartie – alle Spiele gehen über die vollen 90 Minuten, was von den Teilnehmern ebenso geschätzt wird, wie die Tatsache der vielen Wechselmöglichen – hatten die St. Töniser nach schwacher erster Hälfte den Landesligisten VSF Amern noch deutlich mit 3:0 (0:0) in die Schranken verwiesen. Kapitän Dominik Dohmen (58.), Mario Knops (62.) und Julio Torrens (83.) waren die Torschützen. Beim 3:1 (2:0) gegen die ASV Einigkeit Süchteln trafen Luca Esposito (7.), Julian Andres Suaterna Florenz (28.) und Gianluca Rizzo (67.). Erst danach gelang den Süchtelner durch Cameron Luis Heinrichs die Ergebniskorrektur (79.). Der von der U23 von VVV Venlo neu verpflichtete St. Töniser Torwart Tim Leon Schrick gab gegen Süchteln sein Debüt und machte seine Sache gut.

Die Süchtelner ihrerseits holten sich Platz drei durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfR Fischeln. Der einzige Treffer ging dabei auf das Konto des eingewechselten Lennart Mehler (67.). Insgesamt zogen sich die Fischelner mit ihrem neu formierten Team recht achtbar aus der Affäre. In der ersten Partie hatten sie gleich, wenn auch durch ein Selbsttor (29.) und mit einigem Dusel, den Titelverteidiger SC Union Nettetal, der später Fünfter wurde (2:1 gegen Amern) ausgeschaltet. Hier parierte Keeper Leon Buschen einen Foulelfmeter des früheren St. Töniser Branimir Galic (49.). Gleiches Kunststück gelang Buschen-Vertreter Moritz Ruhnau bei der 1:4-Niederlage im Halbfinale gegen Brüggen. In der Meisterschaft wird es dieses Duell erneut geben. Dann erwarten die Fischelner die Brüggener allerdings erst am 26. Oktober zum Hinspiel.