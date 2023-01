St. Tönis gewinnt 34. Budenzauber des SC Viktoria Alte Herren: Im Finale gegen den VfR Fischeln setzten sich die Alten Herren des SC St. Tönis durch.

Beim 34. Budenzauber der Alten-Herren des SC Viktoria Krefeld setzte sich der SC St. Tönis in einem spannenden Endspiel gegen den VfR Fischeln nach Neunmeterschießen durch. Die St. Töniser gingen mit 1:0 und 2:1 in Führung, Fischeln glich aber jeweils aus. Auch in der Verlängerung ging der SC in Front, der VfR glich aber in den Schlusssekunden abermals aus und rettete sich ins Neunmeterschießen.