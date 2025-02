St. Tönis feiert zum Auftakt den fünften Sieg in Folge

Der SC St. Tönis hat einen gelungenen Start in die Restsaison gefeiert. Der Oberligist setzte sich zum Auftakt mit 2:0 (0:0) beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SF Niederwenigern durch. Jahresübergreifend war es bereits der fünfte Sieg in Folge für das Team von Trainer Bekim Kastrati, das durch den Velberter Sieg in Schonnebeck vor dem Derby gegen Union Nettetal sogar bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze herangerückt ist.