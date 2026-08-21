St. Tönis empfängt Frankfurt: Pokal-Highlight in der Grotenburg

Der DFB-Pokal ist heiß begehrt. – Foto: Markus Verwimp

Für den SC St. Tönis 1911/20 steht am Freitagabend das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte an. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Oberligist auf Bundesligist Eintracht Frankfurt. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr in der Krefelder Grotenburg.

Für St. Tönis ist die Partie deshalb weit mehr als nur ein weiteres Pflichtspiel. Das Duell mit der Eintracht ist ein absolutes Vereins-Highlight und die Belohnung für den Weg in den DFB-Pokal. Dass das Spiel nicht im heimischen Stadion, sondern in der traditionsreichen Grotenburg in Krefeld ausgetragen wird, sorgt zusätzlich für eine besondere Atmosphäre.

Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt. Auf der einen Seite steht der SC St. Tönis, der als Oberligist normalerweise um Punkte auf fünfter Ebene kämpft. Auf der anderen Seite wartet mit Eintracht Frankfurt ein etablierter Bundesligist, der den Anspruch hat, im DFB-Pokal möglichst weit zu kommen.

Für Frankfurt zählt nur die nächste Runde

Die Eintracht reist dagegen mit einem völlig anderen Ziel nach Krefeld: Das Weiterkommen ist Pflicht. Die Frankfurter wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und mit einem Sieg in die neue Pflichtspielsaison starten.

Dabei ist die Ausgangslage für die Hessen nicht völlig sorgenfrei. Die Generalprobe vor dem Pokalauftakt ging mit 0:7 gegen den Premier-League-Klub Brentford deutlich verloren. Trainer Adi Hütter erwartet daher eine Reaktion seiner Mannschaft und vor allem eine deutlich konzentriertere Vorstellung.

Gerade der DFB-Pokal hat allerdings seine eigenen Gesetze. Für den Außenseiter ist die Partie die Chance, den großen Favoriten zumindest lange zu ärgern. Jeder Treffer, jede gewonnene Zweikampfserie und jede Minute, in der St. Tönis die Partie offen hält, dürfte die Stimmung in der Grotenburg weiter anheizen.

Ein besonderer Abend für St. Tönis

Während Frankfurt den Pokalabend als Pflichtaufgabe betrachtet, darf St. Tönis diesen Abend genießen – ohne dabei auf eine Sensation verzichten zu müssen. Der Pokal bietet genau für solche Geschichten seine Bühne: Ein unterklassiger Verein trifft auf einen Bundesligisten und bekommt die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen.

Für die Eintracht wiederum geht es darum, von Beginn an klarzumachen, dass es keine Überraschung geben soll. Der Bundesligist muss die Qualität auf den Platz bringen und darf dem Oberligisten keine Hoffnung aufkommen lassen.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein doch genau das macht den Reiz dieses Pokal-Duells aus. St. Tönis kämpft um die Sensation, Frankfurt um den standesgemäßen Einzug in die zweite Runde. Das Spiel könnt ihr natürlich live bei FuPa verfolgen.