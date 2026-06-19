St. Tönis empfängt Fortuna in Vorbereitung gleich zweimal

St. Tönis wird erneut auf die Fortuna treffen – Foto: Jens Terhardt

Natürlich dürfte in der Sommervorbereitung das eine oder andere Mal dieses Spiel zur Sprache kommen, doch in erster Linie wird sich die Kastrati-Truppe auf die anstehende Oberliga-Spielzeit vorbereiten. Die Rahmendaten für diese Vorbereitung hat der Sportclub nun veröffentlicht – und ein Traditionsverein spielt in diesem Sommer eine besonders große Rolle beim SC St. Tönis: Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.

Programm steht

Denn wie im Vorjahr gibt die Fortuna ein Gastspiel an der Gelderner Straße. Im vergangenen Sommer als ambitionierter Zweitligist angereist, siegten die Düsseldorfer mit 9:0. Auch am 8. Juli (19.30 Uhr) ist der Klub aus der Landeshauptstadt haushoher Favorit. Anders dürfte es eine Woche später, am 15. Juli (19 Uhr) aussehen. Dann geht es erneut gegen die Fortuna, allerdings gegen die in die Oberliga Niederrhein zwangsabgestiegene Reserve, also einen Ligakonkurrenten in der kommenden Saison.

Trainingsauftakt beim SC ist am Donnerstag, 2. Juli. Nur drei Tage später, am 5. Juli, fährt das Team zum SV Solingen, dort wird um 13 Uhr das erste Testspiel angepfiffen. Ein weiteres Auswärtsspiel steigt am 12. Juli beim CSV Marathon Krefeld, die Uhrzeit ist allerdings noch offen. Für den Sonntag, 19. Juli, ist das Team von Bekim Kastrati noch auf der Suche nach einem geeigneten Testspielgegner.