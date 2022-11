St. Tönis bringt Führung nicht über die Zeit Der SC dreht durch Stiels und Dollen einen Rückstand gegen den starken 1. FC Monheim, dem noch das verdiente 2:2 gelingt.

Der SC tat sich besonders in der Anfangsphase im Spielaufbau schwer, traf aber auch auf eine homogene Gäste-Elf, die über eine gute Ordnung nicht viel zuließ und nach vorne mit klaren Aktionen immer gefährlich blieb. Vor allem Torjäger Robin Schnadt stellte den SC des Öfteren vor Probleme. Dennoch gelang es der Thamm-Elf dank einer beherzten Defensivarbeit den Kasten lange sauber zu halten. Den Pausenrückstand konnte sie aber nicht verhindern. Nach einer Rettungstat von Keeper Joshua Claringbold gegen Christoph Lange kam die Kugel wieder in den Fünfer und Philipp Baums Klärungsversuch landete unglücklich im eigenen Netz (37.). Dass Schnadt nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah (43.), kam den Gastgebern zweifellos entgegen. Dass war aber nicht allein Ausschlag gebend dafür, dass der SC nach und nach eine bessere Figur abgab. Denn die Thamm-Elf wusste sich in Sachen Mut und spielerischer Mittel deutlich zu steigern - was sie gegen diesen dezimierten, aber nach wie vor guten Gegner auch musste, sollte am Ende Zählbares heraus springen.

So gelang dem SC der schnelle Ausgleich, den Lukas Stiels nach einem Freistoß von Brian Dollen erzielte (53.). Das 1:1 zeigte zusätzliche Wirkung. Monheim ging etwas das Selbstverständnis verloren, während sich der SC weiter oben auf sah und auch das 2:1 erzielte. Daud Gergerys Flanke nahm Dollen mit hohem Risiko per Direktabnahme und ließ FC-Schlussmann Björn Nowicki keine Abwehrchance (65.). Vieles sprach nun dafür, dass dem SC die nächste Überraschung gelingt. Doch eine Fehlerkette im Mittelfeld kostete schließlich den möglichen Sieg. Monheim reagierte nach dem Ballverlust schnell, schickte Merveil Tekadiomona und der traf zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden 2:2 (76.). Die Partie war nun wieder völlig offen und der Tabellensiebte war am Ende trotz Unterzahl gefühlt einem weiteren Treffer näher.