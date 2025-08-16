St. Pauli zittert sich gegen Norderstedt ins Elfmeterglück

Der FC St. Pauli steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals – doch der Weg dorthin war steiniger als gedacht. Vor fast ausverkauftem Millerntor setzten sich die Kiezkicker am Sonnabendabend (16. August) erst nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt durch. Nach 120 torlosen Minuten avancierte Keeper Nikola Vasilj mit einer Parade im Elfmeterschießen zum Matchwinner.

Trotz klarer Überlegenheit der Kiezkicker witterte Norderstedt in der Verlängerung plötzlich die Sensation. Falk Gross prüfte Vasilj mit einem Schuss aus der Distanz (116.), der St. Pauli-Schlussmann verhinderte die Blamage. Im Elfmeterschießen dann das Drama: Wahl und Fujita scheiterten, Norderstedt führte zwischenzeitlich. Doch Oppie, Sinani und schließlich Nemeth trafen für die Boys in Brown, ehe Vasilj den entscheidenden Versuch von Behounek parierte.

Vor 28.946 Zuschauern dominierte der Bundesligist von Beginn an das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen, scheiterte aber reihenweise am glänzend aufgelegten Eintracht-Torwart Lars Huxsohl. Gleich mehrfach vereitelte der 26-Jährige klare Chancen, zweimal rettete zudem der Pfosten. Besonders bitter für St. Pauli: In der 82. Minute traf Matthias Pereira Lage nur die Unterkante der Latte – der Ball sprang vor der Linie auf.

Die Erleichterung beim Favoriten war groß, die Enttäuschung beim Außenseiter verständlich.

Alexander Blessin (Cheftrainer FC St. Pauli) :

„Glückwunsch erst einmal an die Leistung, die Norderstedt und vor allem deren Torwart gezeigt hat. Den haben wir richtig warmgeschossen. Wir hätten bestimmte Situationen besser ausspielen und aus besseren Positionen abschließen müssen. So war er voll drin im Spiel. Unsere Prämisse war eigentlich, mit einem frühen Tor Ruhe reinzubekommen. Bis zur 90. Minute war es ein richtig gutes Spiel von uns, mit vielen Torchancen und gutem Gegenpressing. Wir haben dadurch wenig zugelassen. Am Ende mussten wir noch mal zittern. Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind.“

Elard Ostermann (Cheftrainer Eintracht Norderstedt):

„Die Jungs sitzen natürlich enttäuscht in der Kabine, aber wir können sehr stolz sein. Die Anfangsphase haben wir mit Glück und Lars Huxsohl im Tor überstanden. Wie sich die Mannschaft danach präsentiert hat, macht uns sehr stolz. Es war eine große kämpferische Leistung. Wir haben uns hinten raus einen Lucky Punch erhofft und hatten zwei, drei gute Möglichkeiten. Das wäre schön gewesen. Letztendlich müssen wir es aber auch schnell abhaken, weil die Regionalliga schon wieder vor der Tür steht.“