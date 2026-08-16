USC Paloma II siegt deutlich. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv
St. Pauli III schlägt Alsterbrüder, Rantzau & Paloma II siegen klar
Zum Auftakt der Landesliga Hammonia übernimmt USC Paloma II nach dem Sieg gegen Eintracht Lokstedt Rang eins, während FC St. Pauli III spät beim FC Alsterbrüder gewinnt und SSV Rantzau Barmstedt bei Altona 93 II trifft.
von red · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
Der 1. Spieltag der Landesliga Hammonia ist komplett: USC Paloma II übernimmt nach dem 4:1 gegen Eintracht Lokstedt die erste Tabellenführung, während die SV Halstenbek-Rellingen als Absteiger und TuS Germania Schnelsen als Aufsteiger jeweils mit Siegen starten. FC St. Pauli III entscheidet das Duell beim FC Alsterbrüder spät, SSV Rantzau Barmstedt dreht die Partie bei Altona 93 II.
________________
Für unsere Berichterstattung zur Landesliga Hammonia freuen wir uns über direkte Stimmen aus den Vereinen. Trainer, Spieler und Verantwortliche können ihre Einschätzung zum Spiel, zur Trainingswoche oder zur aktuellen Lage gerne per WhatsApp an +49 163 1979449 schicken.
________________
Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Für Aufsteiger TuS Germania Schnelsen begann die Rückkehr in die Landesliga Hammonia mit einem Heimsieg. Dabei erwischte zunächst der Hetlinger MTV den besseren Start: Dilan Karim Mohamed brachte die Gäste in der 5. Minute per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Germania benötigte bis kurz vor der Pause, um zurückzukommen. Luca Yakup Drenkhahn erzielte in der 40. Minute den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb es lange beim 1:1, ehe Leon Kripke in der 76. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Der Aufsteiger startet damit mit drei Punkten in die Saison, während Hetlingen trotz früher Führung ohne Zählbares bleibt.
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Aufsteiger gegen Absteiger - für den FC Elmshorn begann die Saison mit einer anspruchsvollen Aufgabe gegen die SV Halstenbek-Rellingen. Die Gäste stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Leopold Arthur Pit Brünnler brachte die SV Halstenbek-Rellingen in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, Nick Breckwoldt erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Sercan Eray Er für Elmshorn auf 1:2 (52.), doch Roman Romaniuk stellte in der 75. Minute den 3:1-Endstand her. Durch den Auftaktsieg übernimmt die SV Halstenbek-Rellingen nach dem ersten Abend Rang eins.
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Zwischen TuS Osdorf
und HSV Barmbek-Uhlenhorst
gab es zum Saisonstart keinen Sieger. Osdorf ging in der ersten Halbzeit in Führung: Lukas Koobe Schikowski
traf in der 26. Minute zum 1:0. Die Antwort der Gäste folgte noch vor der Pause, als Paul Matthis Fröhlich
in der 44. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Beide Mannschaften nehmen damit zum Auftakt einen Punkt mit. In der Tabelle stehen Osdorf und Barmbek-Uhlenhorst nach dem ersten Spieltag mit jeweils einem Zähler im Mittelfeld.
Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
Auch SC Nienstedten und Eimsbütteler TV II trennten sich zum Auftakt mit einem Remis. Die Gäste aus Eimsbüttel gingen früh in Führung: Manafu Sia Agamoliga Darpoh traf bereits in der 6. Minute zum 1:0. Nienstedten musste lange auf die Antwort warten, kam nach der Pause aber zurück. Tim Mathis Zimmermann erzielte in der 59. Minute den Ausgleich zum 1:1. Für beide Teams bedeutet das Ergebnis einen Start mit einem Punkt. In der noch jungen Tabelle reihen sich Nienstedten und ETV II damit zunächst hinter den beiden Auftaktsiegern ein. Am Samstag und Sonntag wird der 1. Spieltag mit vier weiteren Partien fortgesetzt.
________________
Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag
Zwischen SV Rugenbergen
und FC Union Tornesch
gab es zum Saisonstart keinen Sieger. Beide Teams gehen damit mit einem Punkt aus dem ersten Spieltag und reihen sich nach dem Auftakt zunächst im unteren Mittelfeld der Tabelle ein. Am 2. Spieltag wartet auf Tornesch das Heimspiel gegen SC Nienstedten
, Rugenbergen tritt beim SSV Rantzau Barmstedt
an.
________________
Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag
SSV Rantzau Barmstedt
hat zum Start direkt drei Punkte geholt und sich bei Altona 93 II
mit 4:2 durchgesetzt. Dabei begann die Partie aus Altonaer Sicht günstig, weil ein Eigentor von Jorrit Thieme
die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Rantzau drehte das Spiel aber noch vor der Pause: Ben Dreger
glich aus (32.), Hichem Oudjouadj
stellte wenig später auf 2:1 (37.). Nach dem Seitenwechsel kam Altona durch Marijo Saric
noch einmal zurück und erzielte in der 73. Minute das 2:2. Die Schlussphase gehörte jedoch den Gästen. Rui Tsubakihara
brachte Rantzau erneut in Führung (77.), Adnan El-Tahan
machte mit dem 4:2 alles klar (87.). Rantzau startet dadurch auf Rang zwei, Altona steht nach dem ersten Spieltag auf Platz 14.
FC St. Pauli III
hat sein Auftaktspiel beim FC Alsterbrüder
spät für sich entschieden. Die Gäste gingen früh in Führung: Mats Timm Kosuck
traf bereits in der 9. Minute zum 1:0. Alsterbrüder antwortete schnell, Lasse Lahrtz
glich in der 15. Minute aus. Danach blieb das Spiel lange offen, ehe David Artur Gabrysch
in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 für St. Pauli III erzielte. Für die Gäste ist es ein Start mit drei Punkten und Rang vier nach dem ersten Spieltag. Alsterbrüder muss dagegen zum Auftakt eine knappe Heimniederlage hinnehmen und steht zunächst auf Platz zwölf. Am 2. Spieltag empfängt St. Pauli III den Tabellenführer USC Paloma II
, während Alsterbrüder bei HSV Barmbek-Uhlenhorst
gefordert ist.
USC Paloma II
hat den höchsten Sieg des Auftaktwochenendes gefeiert und übernimmt nach dem 4:1 gegen Eintracht Lokstedt
die Tabellenführung der Landesliga Hammonia
. Die Torschützen liegen in den übermittelten Daten nicht vor, das Ergebnis reicht aber für eine klare erste Einordnung: Paloma II startet mit drei Punkten und 4:1 Toren vor dem SSV Rantzau Barmstedt
, der SV Halstenbek-Rellingen
, FC St. Pauli III
und TuS Germania Schnelsen
in die neue Saison. Für Lokstedt fällt der Auftakt entsprechend deutlich aus. Mit 1:4 Toren steht die Eintracht nach dem 1. Spieltag am Tabellenende und ist am kommenden Freitag gegen den FC Elmshorn
gefordert. Paloma II bekommt es am 2. Spieltag auswärts mit St. Pauli III zu tun.
Fazit zum 1. Spieltag
Der erste Spieltag der Landesliga Hammonia liefert direkt ein breites Bild: USC Paloma II setzt mit dem 4:1 den ersten Maßstab, die SV Halstenbek-Rellingen startet als Absteiger ebenfalls mit einem Sieg, und TuS Germania Schnelsen gelingt als Aufsteiger ein erfolgreicher Einstand. FC St. Pauli III entscheidet sein Spiel spät, Rantzau gewinnt nach Rückstand bei Altona. Für den FC Elmshorn, Altona 93 II, FC Alsterbrüder, Hetlinger MTV und Eintracht Lokstedt beginnt die Saison dagegen ohne Punkt. Schon der 2. Spieltag bringt mit FC St. Pauli III gegen USC Paloma II, SSV Rantzau Barmstedt gegen SV Rugenbergen und Eimsbütteler TV II gegen TuS Germania Schnelsen mehrere interessante Prüfsteine.
Das sind die nächsten Spieltage
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Alsterbrüder
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Elmshorn
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - USC Paloma II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Altona 93 II
So., 23.08.26 14:30 Uhr Eimsbütteler TV II - TuS Germania Schnelsen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - SV Rugenbergen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Nienstedten
So., 23.08.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - TuS Osdorf
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - FC Union Tornesch
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Elmshorn - FC St. Pauli III
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Hetlinger MTV
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr SV Rugenbergen - SV Halstenbek-Rellingen
So., 30.08.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
So., 30.08.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - USC Paloma II
________________
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: