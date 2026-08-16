St. Pauli III schlägt Alsterbrüder, Rantzau & Paloma II siegen klar

USC Paloma II siegt deutlich. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 1. Spieltag der Landesliga Hammonia ist komplett: USC Paloma II übernimmt nach dem 4:1 gegen Eintracht Lokstedt die erste Tabellenführung, während die SV Halstenbek-Rellingen als Absteiger und TuS Germania Schnelsen als Aufsteiger jeweils mit Siegen starten. FC St. Pauli III entscheidet das Duell beim FC Alsterbrüder spät, SSV Rantzau Barmstedt dreht die Partie bei Altona 93 II.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

Für unsere Berichterstattung zur Landesliga Hammonia freuen wir uns über direkte Stimmen aus den Vereinen. Trainer, Spieler und Verantwortliche können ihre Einschätzung zum Spiel, zur Trainingswoche oder zur aktuellen Lage gerne per WhatsApp an +49 163 1979449 schicken.

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Für Aufsteiger TuS Germania Schnelsen begann die Rückkehr in die Landesliga Hammonia mit einem Heimsieg. Dabei erwischte zunächst der Hetlinger MTV den besseren Start: Dilan Karim Mohamed brachte die Gäste in der 5. Minute per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Germania benötigte bis kurz vor der Pause, um zurückzukommen. Luca Yakup Drenkhahn erzielte in der 40. Minute den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb es lange beim 1:1, ehe Leon Kripke in der 76. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Der Aufsteiger startet damit mit drei Punkten in die Saison, während Hetlingen trotz früher Führung ohne Zählbares bleibt.

Aufsteiger gegen Absteiger - für den FC Elmshorn begann die Saison mit einer anspruchsvollen Aufgabe gegen die SV Halstenbek-Rellingen. Die Gäste stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Leopold Arthur Pit Brünnler brachte die SV Halstenbek-Rellingen in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, Nick Breckwoldt erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Sercan Eray Er für Elmshorn auf 1:2 (52.), doch Roman Romaniuk stellte in der 75. Minute den 3:1-Endstand her. Durch den Auftaktsieg übernimmt die SV Halstenbek-Rellingen nach dem ersten Abend Rang eins.

Zwischen TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst gab es zum Saisonstart keinen Sieger. Osdorf ging in der ersten Halbzeit in Führung: Lukas Koobe Schikowski traf in der 26. Minute zum 1:0. Die Antwort der Gäste folgte noch vor der Pause, als Paul Matthis Fröhlich in der 44. Minute den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Beide Mannschaften nehmen damit zum Auftakt einen Punkt mit. In der Tabelle stehen Osdorf und Barmbek-Uhlenhorst nach dem ersten Spieltag mit jeweils einem Zähler im Mittelfeld.

Auch SC Nienstedten und Eimsbütteler TV II trennten sich zum Auftakt mit einem Remis. Die Gäste aus Eimsbüttel gingen früh in Führung: Manafu Sia Agamoliga Darpoh traf bereits in der 6. Minute zum 1:0. Nienstedten musste lange auf die Antwort warten, kam nach der Pause aber zurück. Tim Mathis Zimmermann erzielte in der 59. Minute den Ausgleich zum 1:1. Für beide Teams bedeutet das Ergebnis einen Start mit einem Punkt. In der noch jungen Tabelle reihen sich Nienstedten und ETV II damit zunächst hinter den beiden Auftaktsiegern ein. Am Samstag und Sonntag wird der 1. Spieltag mit vier weiteren Partien fortgesetzt.

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag