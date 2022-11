Am Rande des Hamburger Winterdoms fand das Bezirksliga-Top-Duell statt. – Foto: Katharina Söth

St. Pauli III erobert gegen Sperber die Tabellenführung zurück SCS-Trainer Simon Burhorst: „Sie haben sich jetzt auch die Tabellenführung verdient“

Ohne jetzt noch mal das Thema aufzugreifen (hier: Urteil nach Prügelattacke), war die letzte Zeit für das Team des FC St. Pauli III eine schwere Zeit. Unter anderem gab es ein Urteil des HFV-Sportgerichts, indem auch festgelegt wurde, dass der Mannschaft drei Punkte abgezogen werden. Auch wenn noch Zeit ist, Einspruch einzulegen, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig wurde, verkündete die Mannschaft der Kiezkicker in einer öffentlichen Stellungnahme, dass die Entscheidung angenommen wird. Das bedeutete, dass vor dem vergangenen Wochenende, der SC Sperber zumindest imaginär die Tabellenführung übernehmen konnte. Kurz nach dem Urteil und der Wachablösung an der Spitze der Bezirksliga Nord kam es dann schon am Sonntag direkt zum Top-Duell dieser beiden Konkurrenten. Der FC St. Pauli III besaß die Möglichkeit, sich sportlich den Platz an der Sonne zurückzuerobern und der SC Sperber besaß die Chance, diesen zu festigen.

Im Laufe des Spiels wurde es immer kälter. Ein „fieser“, weil guter Duft von Popcorn, Schmalzgebäck und weiteren Leckereien lag in der Luft. Das Lachen der Kinder und das Kreischen von den Fahrgeschäften hallte durch den dunklen Abend. Die vielen bunten Lichter zauberten eine fantastische Kulisse. Und direkt neben dem Hamburger Winterdom auf dem Heiligengeistfeld fand das Topspiel der Bezirksliga Nord zwischen dem FC St. Pauli III und dem SC Sperber statt. Ein sehr intensives Duell zweier sehr guter Mannschaften. Zwischen den Strafräumen war es für beide Seiten ein hartes Stück Arbeit, da die Spieler der Teams hoch konzentriert auftraten. Während der ersten fünf Minuten waren es noch die Sperberaner, die die Hausherren sehr früh anliefen und hoch pressten. Diese Phase überstanden die St. Paulianer aber durch eine gute Verteidigung. Ab dann kurbelten die Hausherren immer mehr an.



Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen: Der SC Sperber schoss in insgesamt 95 Minuten lediglich dreimal auf bzw. haarscharf neben das gegnerische Tor. Anders die Hausherren, die in der sechsten Minute bereits in Führung hätten gehen können, allerdings traf Malte Baumann nur den rechten Innenpfosten, von wo der Ball zurück ins Feld sprang. Nach einer guten halben Stunde belohnten sich die Gastgeber dann aber doch dafür, dass sie sich in den Angriffen zumindest einen Tick besser anstellten als die Kicker des SC Sperber. Nach einem perfekt vorgetragenen Konter durch ein sauberes Flachpassspiel über vier Stationen, war es am Ende Florian Kühne, der eine Hereingabe von David Gabrysch aus wenigen Metern zum 1:0 über die Linie drückte. Das Team von FCSP-Trainer Christian Köpke war im Flow und brauchte auch nicht lange, um die Führung auszubauen. In der 38. Minute setzten die Hausherren die Männer des SC Sperber an deren Strafraum so lange unter Druck, bis der Ball gewonnen werden konnte. Jonah Hollwege setzte sich gegen gleich mehrere Gegenspieler durch, steckte durch auf David Gabrysch, der frei vor dem Kasten auftauchte und auf 2:0 erhöhte. Für die Gastgeber dann auch eine beruhigende Führung zur Pause. Allerdings präsentierten sich auch die Sperberaner vor allem im Mittelfeld durchgehend wachsam. Deshalb: Auch wenn die Gäste nicht zu Torabschlüssen kamen, war irgendwie noch mit ihnen zu rechnen.

Kevin Beese (li.) im Zweikampf mit Ignacio Alberto Quezada Herraz. – Foto: Katharina Söth





Ein Platzverweis und eine diskussionswürdige Szene

Doch auch in der zweiten Halbzeit sah der Verlauf sehr ähnlich aus. Zwar näherten sich die Gäste mittlerweile etwas mehr dem gegnerischen Gehäuse, das allerdings weiterhin für eine lange Zeit, ohne wirklich gefährlich zu werden. Anders die St. Paulianer die in der 56. Minute fast die Führung ausbauten. Allerdings köpfte Lasse-Hougaard Beyer völlig freistehend aus kurzer Distanz zwar wuchtig, aber zu zentral genau auf Torwart Hendrik Peetz. Das wäre die Chance gewesen, den Sack frühzeitig zuzumachen. Allerdings sollte es dann tatsächlich auch noch zu zwei, drei Aufregern im Spiel kommen. Der Erste Aufreger war die rote Karte in der 61. Minute für St. Paulis Malte Baumann. Als er dem Ball nachjagte hatte er gegen Kai-Ole Ehrlich das Nachsehen, da der Sperberaner vorher am Ball war, sich um die eigene Achse drehte und in die Spitze passte. Baumann wollte von hinten noch an den Ball kommen, setzte zur Grätsche an und rutschte mit offener Sohle voraus von hinten in seinen Gegenspieler. Der Ball war mittlerweile schon nicht mehr am Fuß von Ehrlich und somit traf Baumann nur noch die Beine des Gegners. Der Schiedsrichter zückte erst die gelbe Karte, hielt dann aber noch mal mit seinem Assistenten Rücksprache und stellte Malte Baumann mit rot vom Platz.



Der zweite Aufreger folgte kurz darauf in der 63. Minute. Nach einem Freistoß von Dominik Radzuweit behauptete sich das Team des SC Sperber im gegnerischen Strafraum. Eine finale Hereingabe von Santiago Veyl Zamora landete dann bei Jakob Meyer-Abich, der aus sechs Metern auf das Tor schoss. FCSP-Schlussmann Jannik Burkhardt stand zu weit weg und wäre nicht mehr an den Ball gekommen. Doch Maximilian Walter positionierte sich auf der Linie und wehrte dann auch mit dem Fuß ab. Allerdings wollte jeder SCS-Angehörige gesehen haben, dass die Fußabwehr hinter der Torlinie war, was den Anschlusstreffer für die Gäste bedeutet hätte. Und das in personeller Überzahl. Trotz lautstarker Beschwerden ließ sich Schiedsrichter Claas Andre Schönenberg aber nicht davon abbringen, gesehen zu haben, dass alles in Ordnung war, und ließ schließlich weiterspielen. Für die SCS-Angehörigen zumindest eine fragwürdige Entscheidung. Im Übrigen war das der erste Schuss der Gäste auf das Tor der Kiezkicker.

Das Foul, das zum Platzverweis führt: Der Ball ist bereits weg und Malte Baumen rutscht mit offener Sohle von hinten in die Beine des SCS-Akteurs Kai-Ole Ehrlich. – Foto: Katharina Söth





FC St. Pauli III macht alles klar

Es sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass es auf der anderen Seite im Strafraum zu einem Zweikampf kam, bei dem auch die St. Paulianer eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung des Referees hinnehmen mussten, da sie eigentlich ein Foul gesehen hatten, was einen Elfmeter für die Gastgeber bedeutet hätte. Der Pfiff blieb aber auch da aus, weil der Schiedsrichter für sich erkannte, dass klar der Ball gespielt worden sein soll. Demnach gab es auf beiden Seiten Entscheidungen, die auf der jeweiligen Gegenseite angezweifelt wurden. Ein drittes Tor sollte aber trotzdem noch fallen. Und zwar in der 80. Minute durch den gerade erst eingewechselten Max Girlich. Der noch fitte Kiezkicker nahm einen fantastischen Diagonalball von David Gabrysch an der rechten Eckfahne auf und zog einfach mal von der Strafraumkante aus spitzem Winkel ab. Zwar sprang das Leder noch auf dem Boden auf, aber trotzdem sah SCS-Torwart Hendrik Peetz nicht gut dabei aus, als sich der Ball den Weg ins Torwarteck bahnte und es 3:0 für die Mannen des FC St. Pauli III stand.



Das Spiel war gelaufen. Es sollte nicht mehr viel passieren. Für den SC Sperber gab es zwar noch durch Luca David Degenhardt in der 87. Minute eine riesige Großchance, allerdings brachte es der Akteur fertig, den Ball aus kürzester Distanz beinahe unbedrängt knapp am linken Pfosten vorbeizuschießen. Am Ende bleibt festzuhalten, dass sich beide Mannschaften zwischen den Boxen ein sehr intensives und kraftaufwendiges Duell lieferten, der FC St. Pauli III aber vor allem auch in den Vorstößen einfach etwas besser war, wodurch sich die Gastgeber schließlich auch den Sieg und somit wieder die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord verdienten.

Der FC St. Pauli III (weiße Trikots) und der SC Sperber lieferten sich ein gutes Bezirksliga-Duell. – Foto: Katharina Söth