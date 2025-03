St. Pauli II schlägt Spitzenreiter Havelse – Bremen und Lübeck torlos

Vor heimischer Kulisse gelang dem FC St. Pauli II ein knapper Heimsieg gegen den Tabellenführer TSV Havelse. Max Herrmann erzielte in der 45. Minute den entscheidenden Treffer der Partie. Trotz offensiver Bemühungen fand Havelse in der zweiten Halbzeit kein Durchkommen. Für die Hamburger ist es der zehnte Saisonsieg, womit sie nun 36 Punkte auf dem Konto haben und mit Meppen und Lohne nach Punkten gleichziehen. Havelse bleibt trotz der vierten Saisonniederlage mit 61 Punkten an der Tabellenspitze.

