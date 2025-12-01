St. Pauli II fordert Oldenburg – Spitzenklub unter Zugzwang

Der FC St. Pauli II kommt nach dem 1:1 gegen den VfB Lübeck mit einem Achtungserfolg in das Duell. Erik Ahlstrand traf zum Ausgleich, die Mannschaft zeigte vor allem im zweiten Durchgang Stabilität und Mut. Dennoch bleibt die Lage kritisch: Mit erst zwei Saisonsiegen und 21 Gegentoren in den letzten fünf Partien steckt die Neitzel-Elf tief im Tabellenkeller.

Oldenburg dagegen musste am Wochenende einen spürbaren Rückschlag einstecken. Das 0:2 im Gipfeltreffen gegen Meppen war nicht nur ein Ergebnis, sondern auch ein Warnsignal. Zwar erspielte sich der VfB Chancen, doch fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Zusätzlich schwächten die Platzverweise gegen Ngufor Anubodem und Oliver Schmitts Gelb-Rot die Schlussphase. Oldenburg bleibt Tabellendritter, hat jedoch nun fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Meppen.

Für die Fossi-Elf geht es in Hamburg nicht nur um die Pflichtpunkte, sondern auch um die mentale Reaktion. St. Pauli II hofft unterdessen, dass der Punkt gegen Lübeck ein Wendepunkt war – ein weiterer Zähler gegen einen Titelkandidaten wäre ein starkes Signal im Abstiegskampf.

Ein Duell zweier Teams mit komplett unterschiedlichen Zielen – und doch mit derselben Dringlichkeit: Beide brauchen ein Erfolgserlebnis.