St. Pauli entlässt Cheftrainer - Chance für Fabian Hürzeler Ex-Pipinsrieder übernimmt bis auf Weiteres beim Zweitligisten

Zweitligist FC St. Pauli hat die sportliche Situation eingehende analysiert und ist zu dem Entschluss gekommen: Ein Trainerwechsel muss her. Chefcoach Timo Schultz muss nach einer bislang schwachen Saison den Hut nehmen. Tabellenplatz 15, punktgleich mit der Abstiegszone, das ist nicht der Anspruch der Hamburger. Die negative Entwicklung begann schon in der Rückrunde der Vorsaison. Die Verantwortlichen des Kiezklubs haben nun die Konsequenzen gezogen und Schultz von seinen Aufgaben entbunden.

Das wiederum hievt einen in Fußball-Bayern Altbekannten auf den Schirm. Fabian Hürzeler, seit 2020 Co-Trainer bei St. Pauli übernimmt vorerst das Training und soll die Mannschaft auf den Re-Start nach der Weltmeisterschaft am 29. Januar vorbereiten. "Fabian hat bereits gezeigt, wie wertvoll sein Fachwissen und seine Konsequenz für das Team sind", betont St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann auf der Homepage des FCP. Ob der Klub dann aber tatsächlich mit Hürzeler in die Rückrunde geht, das steht noch nicht fest. Obwohl nun dem 29-Jährigen vorerst das Vertrauen ausgesprochen wurde, läuft parallel die Suche nach einem neuen Cheftrainer.



Fabian Hürzeler ist gebürtiger Münchner und erhielt seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern, der TSG Hoffenheim und beim TSV 1860 München. Mit nur 23 Jahren heuerte er als Spielertrainer beim damaligen Bayernligisten FC Pipinsried an und schaffte mit dem Dorfverein den Sprung in die Regionalliga Bayern. Früh machte er sich einen Namen als Trainertalent. Schnell kristallisierte sich heraus, dass Hürzeler Ambitionen Richtung Profifußball hegt. Bei seinem Abschied aus Pipinsried sagte er im Sommer 2020: "St. Pauli ist eine große Chance." Nebenbei kickt Hürzeler übrigens selbst noch ein wenig. Wenn es die Zeit zulässt, schnürt er für den Eimsbütteler TV Hamburg in der Oberliga Hamburg.