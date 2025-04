St. Oswald trifft auf Kumreut - Preying/Tittling gastiert in Röhrnbach

Am kommenden Wochenende stehen in der A-Klasse Freyung sieben Spiele an. Der SV Kumreut und der TSV Grafenau II müssen, nach dem direkten Duell am Freitag, am Sonntag nochmal antreten. Außerdem ist die formstarke SG Preying/Tittling beim SV Röhrnbach II zu Gast und versucht die gute Form aufrechtzuerhalten. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr SV Kumreut Kumreut TSV Grafenau Grafenau II 19:00

Das Duell am Freitagabend zwischen dem SV Kumreut und dem TSV Grafenau II ist ein Nachholspiel vom 17. Spieltag. Der SV Kumreut verpasste am vergangenen Wochenende die große Chance, dem TSV Ringelai einen Punkt abzuknöpfen. Der TSV hingegen holte mit einem Treffer kurz vor Schluss gegen den SV-DJK Karlsbach ein Unentschieden und damit das zweite Remis in Folge. Kumreut war vor der Niederlage gegen Ringelai drei Spiele ohne Punktverlust und will nun eine neue Serie starten. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für den TSV Grafenau II.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai SV Grainet Grainet II 16:00

Der TSV Ringelai befindet sich im Fernduell mit dem SSV Hinterschmiding um Platz zwei. Für den TSV geht es am kommenden Spieltag gegen den SV Grainet II. Der SVG war für Ringelai in der Vergangenheit ein guter Gegner. Bis auf ein Remis siegte der TSV in den restlichen sechs Duellen immer. Einige Duelle endeten deutlicher, andere wiederum standen auf der Kippe. So auch das Hinspiel, welches der TSV erst in den letzten Minuten für sich entscheiden konnte. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für den TSV Ringelai.

Die aktuell formschwächste Mannschaft SV Röhrnbach II trifft mit der SG Preying/Tittling auf eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Die SG ist seit sieben Partien ohne Niederlage und kletterte damit in der Tabelle auf Rang sechs. Für Röhrnbach sprang in den letzten fünf Partien nur ein Unentschieden gegen den SV Grainet II heraus. Damit liegt die SV-Reserve auf Rang elf, dicht gefolgt von der SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut und dem SV Perlesreut II. Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg für den SV Röhrnbach II.

Morgen, 17:00 Uhr SC Herzogsreut Herzogsreut SV Perlesreut Perlesreut II 17:00

Mit dem SC Herzogsreut und dem SV Perlesreut II treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am Ostermontag einen 1:0-Derbysieg feiern durften. Der SC besiegte Grainet mit 1:0, der SV Perlesreut ging gegen den SV Röhrnbach als Sieger vom Platz. Der SC machte mit dem Sieg Boden gut auf Grainet und liegt, mit einem Spiel weniger, sechs Punkte hinter dem SVG. Perlesreut liegt nach wie vor auf dem letzten Rang, hat aber nur noch einen bzw. zwei Punkte Rückstand auf die nächsten beiden Plätze. Das Restprogramm vom SVP hat es aber noch in sich. Nach Herzogsreut folgen die Duelle gegen Ringelai, St. Oswald, Haus im Wald und dem SV Kumreut. Das Hinspiel endete mit einem 5:2-Sieg für den SC Herzogsreut.