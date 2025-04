Simon Hackl (am Ball) erzielte beim 5:0-Sieg vom SSV Hinterschmiding drei Tore. – Foto: Karl-Heinz Hönl

St. Oswald siegt in der Nachspielzeit - Herzogsreut gewinnt 4:3 Überblick über den 22. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Am 22. Spieltag der A-Klasse Freyung gab es kaum Überraschungen. Der SSV Hinterschmiding siegte deutlich gegen den TSV Grafenau II, der TSV Ringelai bekam durch den Nichtantritt vom SV Grainet II die drei Punkte geschenkt. Die torreichste Partie fand in Herzogsreut statt, der heimische SC siegte gegen den SV Perlesreut II mit 4:3. Diese und alle weiteren Partien vom vergangenen Wochenende nun im Überblick:

In einem spannenden Duell der A-Klasse Freyung trennten sich der SV Kumreut und der TSV Grafenau II ohne Tore. Trotz intensiver Bemühungen der Heimelf blieb das Torverhältnis bei 0:0. Auch weil der TSV Grafenau bei zwei Alutreffern Glück hatte, nicht in Rückstand zu gehen.

Im Goldenen Steig Stadion trafen sich am Sonntag die Mannschaften von DJK SV St. Oswald und SV Kumreut in der A-Klasse Freyung. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell, das bis zur letzten Minute auf der Kippe stand. In der 92. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor für die Gastgeber. Simon Felgentreu netzte nach einer Vorlage von Jakob Schadenfroh ein und sicherte DJK SV St. Oswald den knappen 1:0-Sieg. Tore: 1:0 Simon Felgentreu (90.+2) ---

Im Knauf Ceiling Sportpark dominierte der SSV Hinterschmiding das Duell gegen den TSV Grafenau II mit 5:0. Korbinian Wilhelm eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, gefolgt von Simon Hackls Kopfballtreffer in der 28. Minute. Wilhelm erhöhte per Freistoß auf 3:0 (40.), bevor Hackl in der 54. und 80. Minute nachlegte und so einen Dreierpack schnürte. Der Sieg für den SSV geht auch in der Höhe in Ordnung, da der Gast dem TSV in allen Bereichen überlegen war. Tore: 0:1 Korbinian Wilhelm (20.), 0:2 Simon Hackl (28.), 0:3 Korbinian Wilhelm (40.), 0:4 Simon Hackl (54.), 0:5 Simon Hackl (80.) ---

Im A-Klassen-Spiel zwischen der SG Haidmühle/Bischofsreut und dem SV-DJK Karlsbach setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Daniel Peller erzielte in der 56. Minute das erste Tor, nachdem er eine Vorlage von Mario Maier verwertete. In der 74. Minute erhöhte Maier selbst auf 2:0, assistiert von Michael Gibis. Ein verdienter Sieg für Karlsbach, die damit vier Punkte hinter Hinterschmiding bleiben und auf Platz vier liegen. Tore: 0:1 Daniel Peller (56.), 0:2 Mario Maier (74.) ---

In einem einseitigen Duell in der A-Klasse Freyung setzte sich die SG Preying/Tittling II klar mit 5:1 gegen den SV Röhrnbach II durch. Josef Sigl eröffnete das Torfestival in der 4. Minute. Florian Ellinger war aber der Star des Spiels, der Stürmer erzielte im zweiten Durchgang vier Treffer (48., 73., 76. und 81. Minute) und schoss seine Mannschaft damit alleine zum Sieg. Röhrnbach konnte durch Florian Freund in der 84. Minute per Kopfball nur noch verkürzen. Tore: 0:1 Josef Sigl (4.), 0:2 Florian Ellinger (48.), 0:3 Florian Ellinger (73.), 0:4 Florian Ellinger (76.), 0:5 Florian Ellinger (81.), 1:5 Florian Freund (84.) ---